Azienda di Lucca cerca un responsabile di stabilimento produttivo

Synergie Italia agenzia per il lavoro spa, filiale di Porcari, ricerca per strutturata azienda settore produttivo un/a responsabile di stabilimento produttivo.

La risorsa dovrà garantire la corretta gestione del processo produttivo nell’ambito dello stabilimento di competenza e dell’allineamento dei costi rispetto al budget. Dovrà inoltre:

– Collaborare con il responsabile sviluppo produttivo alla definizione degli obiettivi funzionali e alla stesura del budget per lo stabilimento di sua competenza

– Collaborare con il responsabile sviluppo produttivo per formulare progetti e proposte di migliorie agli impianti

– Garantire l’ottimizzazione dei flussi di produzione nello stabilimento di competenza nel rispetto degli obiettivi aziendali

– Sovrintendere coordinare e verificare il corretto svolgimento dell’intero ciclo produttivo

– Valutare e decidere in collaborazione con il responsabile sviluppo produttivo ogni opportuno cambiamento nel ciclo produttivo, nelle procedure di lavorazione e nella ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti

– Coinvolgere, formare e informare le risorse di sua competenza, affinché le strategie e le politiche aziendali siano applicate correttamente

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Preferibile laurea in ingegneria gestionale

Diploma tecnico

Esperienza comprovata e consolidata nel ruolo in aziende strutturate di almeno 5 anni

Luogo di lavoro: Lucca. Si offre contratto diretto all'interno dell'azienda cliente.