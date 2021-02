Azienda di Lucca ricerca addetto alla manutenzione elettromeccanica

Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro filiale di Porcari, ricerca per prestigiosa e strutturata azienda del settore metalmeccanico un/a addetto/a alla manutenzione elettromeccanica.

La risorsa sarà inserita all’interno dell’organico aziendale occupandosi di manutenzione ordinaria, controllo di impianti e macchinari, garantire la funzionalità della centrale termica verificandone l’efficienza e controllandone il corretto funzionamento, applicare tecniche per la pulizia di impianti meccanici, applicare tecniche di intervento in condizioni di sicurezza, utilizzare strumenti per la manutenzione meccanica.

Si occuperà inoltre di ripristino guasti, utilizzare il sistema aziendale per le manutenzioni programmate evadendo gli ordini lanciati dal sistema e programmati dal responsabile registrare i tempi di fermo macchina sul sistema gestionale e segnalare al responsabile l’ordine dei pezzi di ricambio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma ad indirizzo meccanico/elettrotecnico

Proattività e propensione sia al lavoro individuale che di gruppo

Esperienza di almeno due anni in contesti strutturati relativamente alle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli impianti

Luogo di lavoro: Lucca. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione tramite la nostra agenzia con finalità assunzione diretta all’interno dell’azienda.

I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004