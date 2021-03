Azienda di Lucca alla ricerca di un direttore di produzione

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per importante gruppo operante nel settore servizi un/a capoturno di produzione.

La risorsa selezionata risponde al direttore di produzione e si occupa di garantire il corretto svolgimento della produzione in termini di quantità, qualità e sicurezza, guidando e coordinando la squadra di lavoro.

In particolare si occupa dei seguenti aspetti:

– supervisione delle attività lavorative negli stabilimenti, con coordinamento di circa 10 operatori

– intervento in caso di anomalie

– relazione e interfaccia con reparto logistica, squadra di manutenzione e squadra cleaning, comparto controllo qualità

– monitoraggio dello stato di pulizia e manutenzione di impianti, attrezzature e ambienti

Sono richiesti i seguenti requisiti:

– esperienza di almeno 1 anno in analogo ruolo

– competenze riguardanti organizzazione e gestione dei turni e delle risorse

– disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni

– capacità di problem solving

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Sede di lavoro: Lucca.

