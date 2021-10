Moda, occhiali e accessori: azienda del settore cerca agente commerciale

Sei alla ricerca di una nuova esperienza nel settore fashion luxury in area vendita? Synergie filiale di Porcari ricerca venditore area Toscana per azienda di medie dimensioni operante nella produzione e commercializzazione nel settore eyewear e del fashion luxury agente venditore commerciale.

Il candidato, riportando al responsabile commerciale di area, dovrà raggiungere i target di vendita assegnati per la zona di competenza, sviluppando il portafoglio clienti nell’area assegnata sia in termini numerici che in termini di vendite complessive e nel rispetto delle strategie commerciali, di marketing e delle deleghe ricevute in materia di sconti, resi e politiche di vendita.

La risorsa rappresenterà l’azienda con i clienti garantendo un adeguato livello di reperibilità e servizio, assicurando la fidelizzazione della clientela, condividendo periodicamente con il responsabile la reportistica dell’attività svolta.

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore eyewear o nella vendita diretta b2b in aziende del settore occhialeria o del settore fashion / luxury (accessori), possiede un’ottima conoscenza del territorio assegnato ed eccellenti capacità di negoziazione e comunicazione.

È inoltre richiesta una forte tendenza al lavoro per obiettivi, orientamento al risultato e disponibilità a continui spostamenti nel territorio assegnato.

Ulteriori informazioni: tipologia d’inserimento e livello retributivo saranno valutati in fase di colloquio. In base al profilo selezionato verrà valutato l’eventuale assegnazione di auto aziendale o di rimborso spese forfettario.

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679 sul nostro sito web

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004