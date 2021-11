Edilizia, azienda di Lucca assume un muratore

Synergie Italia Spa agenzia per il lavoro, filiale di Porcari, ricerca per azienda cliente operante nel settore edile un/una muratore.

La risorsa sarà inserita nel team aziendale e si occuperà di effettuare interventi di muratura nei cantieri zona Lucca.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza maturata nel settore edile

preferibile padronanza di tutti gli strumenti del settore

flessibilità oraria e ottima manualità

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione alla nostra agenzia con possibilità di successivo inserimento in organico da parte dell’azienda.

Ccnl: edilizia industria

Luogo di lavoro: cantieri di Lucca

Orario di lavoro: a giornata, full time 40 ore settimanali da lunedì al venerdì.

I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/21, per lo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del green pass.