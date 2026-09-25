Il Consorzio di bonifica assume: aperte le selezioni per cinque operai specializzati

Cinque posti da operaio specializzato , con contratti a tempo pieno della durata di un anno. Il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica per formare le graduatorie da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di impiantisti e manutentori.

Il secondo avviso mette a disposizione quattro posti di operaio impiantista e/o manutentore , così distribuiti: due a Viareggio, uno a Massa e uno ad Aulla. Per questa selezione la scadenza è fissata alle 12 del 23 ottobre 2026.

I requisiti, le modalità di partecipazione e i documenti da allegare alla domanda sono riportati nei bandi completi, consultabili sul sito istituzionale del Consorzio nelle sezioni ‘Bandi di concorso’ e ‘Amministrazione trasparente’. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a personale@cbtoscananord.it.