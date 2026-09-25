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Il Consorzio di bonifica assume: aperte le selezioni per cinque operai specializzati
Pubblicati due avvisi per impiantisti e manutentori: domande entro l’8 e il 23 ottobre
Cinque posti da operaio specializzato, con contratti a tempo pieno della durata di un anno. Il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica per formare le graduatorie da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di impiantisti e manutentori.
La prima selezione riguarda un posto di operaio impiantista e/o manutentore riservato alle categorie tutelate dall’articolo 18 della legge 68/1999. Le domande devono essere presentate entro le 12 dell’8 ottobre 2026.
Il secondo avviso mette a disposizione quattro posti di operaio impiantista e/o manutentore, così distribuiti: due a Viareggio, uno a Massa e uno ad Aulla. Per questa selezione la scadenza è fissata alle 12 del 23 ottobre 2026.
Entrambe le procedure prevedono la valutazione dei titoli, una prova psico-attitudinale e una prova pratica.
I requisiti, le modalità di partecipazione e i documenti da allegare alla domanda sono riportati nei bandi completi, consultabili sul sito istituzionale del Consorzio nelle sezioni ‘Bandi di concorso’ e ‘Amministrazione trasparente’. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a personale@cbtoscananord.it.