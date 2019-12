“Il mondo di mezzo”, si presenta il nuovo fantasy

Si presenta Il mondo di mezzo, un fantasy a carattere educativo adatto a ragazzi ed adulti. L’evento avrà luogo venerdì (20 dicembre) alle 18 nella sala I Diavoletti in via Stradone per Camigliano.

Il libro ha come protagonista Te Tua Atu, un ragazzo che vive la dura realtà delle periferie in un mondo in cui libertà è concessa solo a coloro che ne stanno ai margini, costretti, in cambio di essa, ad una vita precaria e pericolosa.

La società di cui fa parte il protagonista, è divisa in rigide gerarchie sotto al controllo centrale, composto dai primi, un gruppo ristretto che gestisce le condizioni del mondo. L’unica soluzione per il protagonista e per chi vive nelle periferie, sta nel riuscire ad utilizzare le mappe celesti, delle coordinate a cui solo i bambini possono accedere e che permettono di viaggiare nel tempo e nello spazio. Per raggiungere queste coordinate i prim sono disposti a tutto, persino a rapire ed uccidere i bambini che vivono nelle periferie, ma senza ottenere ancora alcun risultato.

L’incontro con Tamahine, una ragazza scappata dal mondo dei Beanna, è la scintilla che accende la volontà del ragazzo e del suo migliore amico, di partire per un’avventura destinata a stravolgere le loro esistenze e a portarli oltre al mondo fino allora conosciuto.

Per l’uscita del libro Il mondo di mezzo, inserito nella collana della casa editrice Scatole Parlanti (gruppo Alter Ego Edizioni), abbiamo creato un evento che unirà immagini, parole e interventi, a cui seguirà un aperitivo.

La scrittrice Ilaria De Marchi ricostruirà la storia di un ragazzo delle periferie che vive in una realtà parallela, nel far questo si avvalorerà della partecipazione del Professore Enea Nottoli (insegnante, educatore e pedagogo), e Christian Lori, cantautore lucchese (Quarto Grado – Rete 4).

Nella presentazione verranno proiettati i disegni ispirati al libro dell’artista Mariann Cordoni e la voce di Diego Migaliali (attore) e interventi dal vivo con letture di Sendi Severini e Eva Marconcini, attori amatoriali.

Alla presentazione seguirà un buffet.