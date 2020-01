Con ‘L’inverno di Bucinella’ lo scrittore Federico Guerri a LuccaLibri

A Bucinella si incrociano personaggi degni della migliore fauna di paese in un mix di generi e narrazioni che passa da Calvino a Stephen King, da Buzzati a Neil Gaiman.

L’inverno di Bucinella è il libro che lo scrittore ed attore Federico Guerri presenta giovedì (23 gennaio) alle 17,30 a Luccalibri libreria-caffè letterario, insieme ai ragazzi del laboratorio di recitazione della Lucca Youth Musical Academy, che interpreteranno uno dei racconti del volume.

Bucinella è la cittadina più strana d’Italia. Bucinella è un progetto narrativo che nasce sui social sulla pagina Bucinella – 25mila abitanti circa e adesso diventa un volume, un libro che contiene una città (o i suoi primi cento capitoli). Bucinella raccoglie la fantasia, la magia, il disagio, l’horror che sta dietro a qualunque strada, persona, piazzetta, anfratto in cui ci imbattiamo tutti, ogni giorno, nelle nostre vite.

Federico Guerri ha scritto racconti su racconti ambientati a Bucinella perché, se cerchi bene, in qualsiasi grigio pomeriggio di città, c’è sempre una storia. Guerri, è operatore teatrale del progetto Fare Teatro del teatro Verdi di Pisa da oltre dieci anni e insegnante di drammaturgia a Prima del Teatro – Scuola internazionale per l’arte dell’attore dal 2015. Docente di drammaturgia all’università di Pisa, dipartimento di discipline dello spettacolo e della comunicazione, è socio fondatore e insegnante ad Ada – arsenale delle apparizioni da 12 anni, esperto di narrazione, improvvisazione, teatro. È autore di alcuni volumi di drammaturgia e dei romanzi Questa sono io e 24:00:00 – Una commedia romantica sulla fine del mondo (candidato al premio Strega 2015). Collabora con le più importanti realtà di formazione teatrale della Toscana.

La Lym Academy, in via Orzali 377, è diretta da Vijay Pierallini e presieduta da Loreta Siderman; prepara bambini e giovani al musical dando loro la possibilità di scoprire e intensificare i loro talenti nel canto, nella danza e nella recitazione, sviluppando professionalmente canzoni, coreografie e scene di importanti musical, brani e musical inediti da portare in scena.

Per informazioni www.lymacademy.it e 347.0338994