Giampaolo Simi presenta in San Micheletto ‘I giorni del giudizio’

Venerdì (21 febbraio) alle 17,30 al complesso di San Micheletto per ScrittorinCittà – Incontri con gli scrittori del nostro territorio, iniziativa promossa col patrocinio del Comune di Lucca, Laura Di Simo e Alessandra Giuntoli presentano il romanzo di Giampaolo Simi, I giorni del giudizio (Sellerio, 2019) alla presenza dell’autore.

Nato a Viareggio nel 1965, Giampaolo Simi ha frequentato il liceo classico Giosuè Carducci. La popolarità è arrivata per lui con i romanzi pubblicati nella collana Memoria della casa editrice Sellerio, Cosa resta di noi, La ragazza sbagliata e Come una famiglia. La sua attività è, però, iniziata nel 1997, quando il romanzo Il buio sotto la candela ha vinto il Premio Savarese.

In seguito, i suoi Direttissimi altrove e Tutto o Nulla sono arrivati in finale al premio Scerbanenco, mentre Rosa Elettrica è stato fra i romanzi finalisti del premio Fedeli. Nel dicembre 2015 ha vinto il premio Scerbanenco – La Stampa con Cosa resta di noi, assegnato al Noir In Festival di Courmayeur.

È fra gli autori italiani pubblicati in Francia nella Série Noire di Gallimard.