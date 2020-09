‘La meccanica delle vite possibili’, uscito il nuovo libro di Maria Pia Michelini

Arriva in libreria La meccanica delle vite possibili, il nuovo romanzo di Maria Pia Michelini (Nps Edizioni, 10 euro), ambientato in una placida, e anonima, cittadina americana di provincia, negli anni ’60, sconvolta dal ritorno a casa della ciclonica Lilly.

La meccanica delle vite possibili è la storia di una donna dalla vita non facile, a cui la vita ha regalato una serie di lutti, ma che ha trovato la forza per andare avanti e per trasformare quel dolore in amore per la vita e nella voglia di viverla a fondo, prendendo il massimo da ogni esperienza. È la storia di una città fuori dal tempo, i cui abitanti vivono nella pigrizia e nell’indolenza di cambiare, costretti, come automi, a ripetere ogni giorno gli stessi gesti, le stesse parole, incapaci di essere davvero felici. È la storia, infine, di una rinascita, privata e pubblica, perché la salvezza di una comunità parte necessariamente dal benessere del singolo individuo.

“Con questo romanzo – scrive l’autrice – vorrei invitare i lettori a riconoscere nella propria quotidianità, nelle proprie vicissitudini, un’opportunità per imparare qualcosa e per scegliere come rispondere a ciò che ci si presenta davanti. Il valore di essere veri con se stessi e con gli altri. Il valore di riconoscere la propria unicità e difenderla, perché questo porta un risveglio anche nelle esistenze di chi ci sta accanto. Il valore degli ultimi, in cui ho sempre trovato anche per me dei maestri”.

Originaria di Lucca, Maria Pia Michelini è alla terza pubblicazione, dopo un romanzo di formazione e riscoperta di sé (Zena la nuda, Panesi Edizioni, 2018), e un libro per bambini (Tito il dito e l’alieno scoppiettante, Nps Edizioni, 2019).

La meccanica delle vite possibili (edito da Nps Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione viareggina Nati per scrivere) è già disponibile su tutti gli store di ebook e ordinabile in cartaceo in tutte le librerie, fisiche e virtuali, e sul sito www.npsedizioni.it

La biografia

Nata e vissuta a Lucca fino a vent’anni, Maria Pia Michelini ci è tornata dopo giri e rigiri in Toscana. Passata la cinquantina, raccoglie i frutti di una varietà di esperienze che l’hanno portata a essere veramente felice. Oggi si sente ben piantata su due solide gambe: una è l’attenzione ai bambini, a cui si è sempre dedicata fuori e dentro la Scuola dell’Infanzia; l’altra, la scrittura. Aver trovato “compagni di scuola” di scrittura creativa ha aperto le porte a una passione che stava silenziosa in lei da chissà quanto, forse da sempre. Con loro ha dato vita all’associazione Nati per scrivere. I suoi sogni usciti dal cassetto non aspirano altro che a continuare la corsa verso chi voglia accogliere ciò che lei può offrire con entusiasmo.