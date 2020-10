‘I segreti dello Zerbino’, sabato alla Ubik la presentazione del libro

Sabato (10 ottobre), alle 17,30, alla libreria Ubik verrà presentato il romanzo I segreti dello zerbino della lucchese Cecilia Pierami e di Gian Luca Rocco, entrambi giornalisti, coppia nella vita e ora anche nella scrittura; modererà l’incontro il professor Umberto Sereni.

Un testo dal tono scanzonato ma verosimile nei contenuti, il libro trae spunto da una leggenda metropolitana che narra di un misterioso personaggio capace di vendicarsi con sistemi poco usuali ma di sicuro effetto.

In un quartiere periferico, la vita ruota intorno a uno di quei bar polverosi che sembrano semplicemente esserci sempre stati, il Gino’s, una sorta di monumento all’immobilismo, con i suoi proprietari storici. E’ proprio lì che Giorgia si rifugia quando scopre che il suo fidanzato, Manfredi, ha deciso non solo di lasciarla, ma anche di rubarle, letteralmente, il futuro. Ed al Gino’s Giorgia scoprirà come rivalersi, grazie ai servizi di un misterioso vendicatore su commissione che utilizza armi e metodi decisamente non convenzionali.

Popolato da personaggi dal gusto macchiettistico e con uno stile che ricorda gli sketch delle sit-com, in questo libro la coppia Pierami-Rocco guida il lettore nell’ironica vicenda attraverso una scrittura fresca e schietta con una buona dose di cinismo e ironia, capace di ricreare l’atmosfera fumosa e poco attraente, ma vitale e comica del quartiere.