È uscita in libreria la Toscana inedita del fotografo Filippo Brancoli Pantera. Toscana Interiore è molto più di un connubio tra scrittura di viaggio e un libro di fotografia. È una ricerca pura dell’origine del sé, indipendentemente dall’essere toscano o meno. Dopo la presentazione in anteprima al festival Lucca Città di Carta il volume edito da Nps Edizioni per la collana Gli Straordinari, progetto nato in collaborazione con L’Ordinario è disponibile negli store.

Un paesaggio che non ammicca con le classiche foto di colline ricche di cipressi e ulivi, ma narra un aspetto completamente diverso, sconosciuto, ancestrale. Una sorta di lato B della Toscana che racconta bene da dove provengono gli uomini. Filippo Brancoli Pantera “toglie alla Toscana la sua bellezza da cartolina e va a scavare radici, ad annusare piante, a scontornare rocce e pietre, a ritrarre cartelli, insegne, strade, che se ne stanno lì, come i nostri nonni, a indicarci la via. A risalire colline per scoprire un altro paesaggio, un altro lato di ciò che siamo”, come spiega la curatrice del volume Romina Lombardi all’interno del libro.

Foto 2 di 2



“Da tempo volevamo investire anche su volumi fotografici – spiega Alessio Del Debbio, direttore di Nps Edizioni – ma essendo prodotti più impegnativi degli altri a livello economico sia per chi li produce che per chi li acquista, aspettavamo il progetto giusto. Finalmente è arrivato. Quello di Filippo Brancoli Pantera è davvero un viaggio straordinario e, come suggerisce il titolo, interiore. Un insieme di foto d’autore, scrittura narrativa e poesia, che creano una storia inedita che è la storia di tutti noi. Non vi sveliamo altro, perché non si può descrivere questa esperienza se non vivendola attraverso il libro”. Il volume è acquistabile sul sito www.npsedizioni.it e in tutte le librerie.

Filippo Brancoli Pantera si dedica da anni allo studio del Paesaggio per rintracciare su di esso le coordinate storiche, economiche e culturali che definiscono la società contemporanea e l’uomo che ne fa parte. Il Paesaggio si trasforma così in una serie di livelli che offrono al fotografo e allo spettatore le chiavi per comprendere da punti di vista diversi alcuni aspetti fondamentali della nostra cultura e della nostra vita. Seguendo questa ricerca, Brancoli Pantera ha indagato buona parte del territorio italiano, a cui si aggiungono gli studi su quello francese e quello elvetico, in un percorso che ha nel paesaggio europeo, e nella sua iconografia, il proprio centro di riferimento. Grazie alle esperienze più classiche maturate in Italia e a quelle più tecniche acquisite negli Stati Uniti, si è sviluppato uno stile unico in equilibrio tra tradizione e modernità.