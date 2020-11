On line la nuova raccolta di poesie di Beniamina Callipari

È da oggi (13 novembre) on line la nuova pubblicazione di Beniamina Callipari, Le stagioni dell’anima, silloge poetica che presenta un percorso in cui ognuno di noi non potrà fare a meno di rispecchiarsi, un viaggio tra i sentimenti dell’essere umano, con particolare riferimento a tante tematiche sociali.

L’autrice, scrittrice e poetessa, alla sua quarta pubblicazione, originaria di Bovalino, vive a Lucca da anni e svolge con passione la professione di docente di sostegno al polo Fermi Giorgi.

Come una presenza silenziosa si muove nel mondo osservando tutto ciò che la circonda, carpendo ogni minima emozione provata da chi le passa accanto, mostrando una sensibilità particolarmente spiccata ed una eccezionale capacità empatica che la porta ad essere sempre connessa con l’interiorità altrui.

Un libro quindi da tenere sempre al fianco che ci permette di aprire gli occhi e il cuore al mondo circostante…