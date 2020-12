In libreria il romanzo storico di Oriano Landucci ‘Nero Nero e Rosso Cremisi’

È ambientato nella Lucca del Seicento il romanzo scritto da Oriano Landucci (presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca con la passione della scrittura e della ricerca storica), fresco di stampa per Pacini Fazzi editore e da oggi in libreria (11 dicembre).

Nero Nero e Rosso Cremisi è il titolo di questo romanzo storico che evoca, come recita il sottotitolo Amori, intrighi e politica nella Lucca del ‘600. Un volume, la cui riedizione è promossa dall’associazione La Garbotta, con copertina di Massimo Baldocchi, che prende l’avvio dal rinvenimento di un antico manoscritto attraverso il quale torna alla luce la vicenda di due passioni impossibili, quella fra Sante e Maddalena e quella, principesca, fra Federico e Maria Maddalena, due amori ambientati in due scenari della Lucca seicentesca, uno fra le mura della città stato e l’altro in una corte del contado.

Una trama avvincente che attinge dall’intreccio fra la passione della ricerca storica e la scoperta di sorprendenti coincidenze anche con la biografia dell’autore e che rende la lettura appassionante per la trama ricca e ben costruita, ma anche istruttiva. Tante le notizie storiche, gli ambienti, le vicende che il romanzo ripercorre avvincendo il lettore e catturandone la curiosità. Tanti i personaggi storici protagonisti del romanzo così come della vita politica e sociale lucchese dell’epoca, da Maria Maddalena Trenta, Iacopo Trenta, Filippo Maria Arnolfini, Federico di Lelio Ottolini. Ma anche il contado è presente e anche qui si dipana una trama che vede protagonisti Saverio Landucci, Silvia Quilici, Vincenzina, Sciugnino, Ezechiele e tanti altri.

Una lettura appassionante e stimolante per un autore, Oriano Landucci che è alla sua seconda uscita nella collana Storica di Pacini Fazzi editore. Il precedente volume La gran Botta del 1430 sul fiume Serchio fra lucchesi e fiorentini, edito nel 2016, ha ottenuto un notevole successo ed è adesso alla sua seconda edizione.