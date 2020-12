Un romanzo a otto mani con Montecarlo sullo sfondo

Seguendo una vena, che sollecita sempre più autori a cimentarsi con l’attualità interpretata attraverso la ricerca della soluzione del crimine, un gruppo di amici partecipanti al corso di scrittura creativa tenuto da Franco Donatini alla biblioteca comunale di Montecarlo ha deciso di creare un’altra storia “gialla” ambientata nel paese.

Il gruppo Ottovolante, formato da Rossella Bianucci, Paola Carmignani, David Del Terra, Silvia Giuntoli, Liana Onofri, Camilla Palandri, Laura e Sandro Silvestri ha scritto ad otto mani, un capitolo per ognuno, Un ingombrante segreto della Carmignani Editrice di Staffoli.

Una storia che amalgama stili e sensibilità diverse snodandosi in una trama psicologica a spiccata personalità, per arrivare al colpo di scena finale indispensabile in ogni giallo. Inizia come storia d’amicizia fra due uomini che hanno conti in sospeso con la giustizia, per poi disvelare la protagonista, una ragazza egocentrica e dalla forte personalità, ma incapace di amare gli uomini se non attraverso sue anomale relazioni.

Eusebia porta avanti il suo fidanzamento con un ragazzo singolare, per amore del quale ha commesso una colpa diventata un terribile segreto che gli pesa nel cuore. Solo con la soluzione del caso criminale la protagonista uscirà dalle sue complicate fragilità amorose per lasciarsi alle spalle una brutta vicenda e riscoprire un sentimento a lei estraneo, l’amore fraterno.

Il romanzo ha in copertina una foto noir del paese del fotoamatore Silvano Pellegrini e si conclude con una poesia, Macerie, che ci evidenzia come, in qualunque situazione, i pezzi, le rovine e macerie, non siano che “materiale da costruzione” di un nuovo edificio, di una nuova storia.

Montecarlo, il suo colle, le sue stradine e le vigne fanno da sottofondo insolito a queste storie lasciando al lettore una sensazione insolita ed agrodolce, ma nello stesso tempo la voglia di leggere altri capitoli polizieschi.