In uscita il nuovo libro di Maria Renata Paolinelli, La vita e i suoi turbamenti della Mrp edizioni.

Racconti cosi diversi tra loro, attuali e di cronaca, con volti e scene nella mente dell’autore, scritti con il cuore. Storie di vita, sogno, reali, drammi umani, tragedie, ricordi di un passato, ma sempre presente, dove la vita e la morte si intrecciano, storie rivelatrici di talenti creativi e di illusioni infrante, una bonaria consapevolezza di quanto è bello o di brutto offre la vita. C’è tutta l’umanità e non a caso l’ultimo racconto è una piccola cronistoria per mantenere nella memoria ciò che stiamo vivendo nell’anno 2020. Una speranza di redenzione per l’umanità.

Chi volesse acquistarlo, in attesa che sia disponibile su Amazon, può contattare direttamente l’autrice.