In libreria ‘Come l’onda’, ultimo volume di poesie di Giuseppe Ciri

È da poco uscito per i tipi di Del Bucchia Editore, la quinta raccolta di liriche di Giuseppe Ciri che già nel titolo Come l’onda indica la movenza della poesia per l’autore: cercare e ricercare la forma poetica nei luoghi, nei suoni, nelle parole.

Come giustamente rileva Emiliano Sarti nella sua prefazione, “il libro ci ripropone alcuni temi della poesia dell’autore nella forma del frammento con una eco dei classici suadente e apprezzabilissima”.

Il volume è acquistabile on line su La Feltrinelli, Ibs, libraccio.it, Mondadori Store, Amazon.