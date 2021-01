“Il salto della pozzanghera”, a Radio 24 il nuovo racconto di Luciani

Si intola Il salto della pozzanghera il testo di Luciano Luciani che lunedì (25 gennaio) alle 15 sarà letto in diretta su Radio 24.

Una pagina autobiografica inedita che, come sottotitolo, potrebbe avere “Liceale per caso”. Perché certe scelte, come quella della scuola superiore a 13, possono essere determinate anche solo da una solitaria sfida con sé stessi che niente ha a che vedere con l’indirizzo di studi. È capitato a tutti, ma Luciani ha saputo raccontarlo.

Procediamo con ordine. La trasmissione è Linee d’ombra, condotta da Matteo Caccia per la regia di Paolo Corleoni e, per chi non potrà ascoltare la diretta sarà comunque disponibile il podcast sul sito internet dell’emittente radiofonica.

A chi non conoscesse il format basti sapere che Linee d’ombra racconta “storie vere, pezzi di vita che hanno significato qualcosa di importante: un momento di passaggio, un confine, tra chiaro e scuro, tra luci e ombre”.

Come quando ci si è innamorati, quando si è scelto di cambiare le cose, quando da ragazzi un avvenimento anche piccolo ci ha segnato per sempre – ed è proprio quest’ultimo frangente che Luciano Luciani registra con la sua penna ne Il salto della pozzanghera. Piccoli confini, sottili linee d’ombra varcate. Le storie raccontano sempre meglio di qualsiasi spiegazione e sono spesso il modo migliore di conoscere il mondo.

Raramente Luciano Luciani ha parlato in prima persona. In attesa di ascoltare questo capitolo, proponiamo la rilettura di Pisa – Lucca, sola andata pubblicata per la rubrica Minima Lucensia curata dal professore per Lucca in Diretta nel 2018.