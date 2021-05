Introduzione all’arte di viaggiare in salute, si presenta on line il nuovo libro di Alberto Tomasi

Perché tifoso deriva dalla febbre tifoide e vaccino da vacca? Perché i marinai erano scorbutici, perché la sifilide si chiamava mal francese, perché il preservativo prende il nome di un lord inglese, perché bisogna vaccinarsi per un viaggio nell’Europa dell’Est?

A queste e altre domande intende far luce Introduzione all’arte di viaggiare in salute – 101 perché ai quali (saper) rispondere prima di partire, il nuovo libro di Alberto Tomasi, medico specialista in igiene e medicina preventiva ed ex direttore dell’area igiene e sanità pubblica dell’Usl Toscana Nord Ovest.

Presidente della Società italiana di medicina dei viaggi e delle migrazioni (Simvim), Tomasi è autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche e libri. L’ultimo è un vademecum di oltre cento risposte agli interrogativi fondamentali da porsi per ritornare a viaggiare in sicurezza in tutto il mondo dopo il Covid. “Ripartire informati, per tutelarci e tutelare gli altri”.

Introduzione all’arte di viaggiare in salute, edito da Filippo Bauleo, sarà presentato on line dall’autore domani (18 maggio) alle 18 collegandosi al seguente link.

La partecipazione è gratuita.