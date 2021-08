Introduzione all’arte di viaggiare in salute, alle Vele di san Donato l’ultimo libro di Alberto Tomasi

Introduzione all’arte di viaggiare in salute. È questo il titolo dell’ultimo libro di Alberto Tomasi, medico igienista per molti anni direttore del dipartimento della prevenzione dell’Asl 2 di Lucca e poi dell’area igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest, che collabora ancora oggi con l’azienda sanitaria come medico vaccinatore.

La sua ultima iniziativa – edita da cultura e salute Editore Perugia – ha già ricevuto vari consensi a livello nazionale, e viene presentata per la seconda volta a Lucca questo mercoledì (25 agosto) a partire dalle 21,30 al centro parrocchiale Le vele di San Donato. Conduce il giornalista Sirio Del Grande.

Nel sottotitolo i “101 perché ai quali saper rispondere (prima di partire)”. Il libro parte infatti da un concetto fondamentale: un viaggiatore informato godrà di più il suo viaggio e viaggerà di nuovo. Si risponde a domande del tipo: Perché tifoso deriva dalla febbre tifoide e vaccino da vacca? Perché i marinai erano scorbutici? Perché la sifilide si chiamava mal francese? Perché il preservativo prende il nome di un lord inglese?

Per un totale di 101 quesiti che incuriosiscono e stimolano il lettore a conoscere le origini di tante raccomandazioni mediche, accompagnati da risposte chiare e concrete a tutte le problematiche sanitarie legate ai viaggi. Il testo spazia, infatti, tra i diversi argomenti della salute in viaggio. Inoltre, la voce di Tomasi, puntuale e scientifica, permette di fare chiarezza e sfatare false credenze e fake news.

Ingresso libero con green pass fino a esaurimento posti. Per partecipare alla serata è possibile prenotarsi tramite messaggio al numero 348.3152586 (Adolfo Berti). Si prega, causa Covid, di arrivare in anticipo.