Piccolo sillabario dei pensieri inutili: il libro di Pieri si presenta al Cred

Domani (2 ottobre) alle 17,30 alla sala Maria Eletta Martini a Lucca si terrà la presentazione del libro Piccolo sillabario dei pensieri inutili di Maria Pia Pieri edito da Tralerighe libri editore.

Con l’autrice Ilaria Vietina, Maria Teresa Leone e Andrea Giannasi.

Il volume è un insieme di frammenti, tra il microcosmo di via Galli Tassi e via San Paolino, e il mondo che si apre fra piccoli e grandi atteggiamenti, osservazioni e le attenzioni per il particolare, il dettaglio. Questi i “non racconti” di Maria Pia Pieri, raccolti in un sillabario ironico e istruttivo per coloro che intendono capire il presente. Muovendosi tra le note e le piccole pieghe del sociale – come la vicina di casa o l’impenitente collezionista di fidanzate – l’autrice accompagna per mano, a momenti con insistenti strattoni, il lettore verso angoli reconditi, poco conosciuti e frequentati. Sarcastici i commenti, mai apertamente incisivi, su alcune “maniere” o gesti, compiuti da un popolo che pensa di aver rovesciato il mondo. Così il cagnolino al seno in cerca di affetti smarriti, il semaforo che diventa imposizione antidemocratica e sulle vette delle Alpi Apuane i giovinastri con le infradito. C’è spazio anche per il Covid-19, e tutta questa brutta faccenda, alla fine, sembra una bislacca partita a scacchi giocata ad occhi chiusi.