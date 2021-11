Da Barbara Scarpettini un libro per conoscere e sventare le truffe

È stato presentato ad Artemisia lo scorso 26 novembre il libro Gli squali non dormono mai della giornalista Barbara Scarpettini.

Si tratta dell’opera seconda dell’autrice che segue un primo manoscritto uscito nel 2017 Il traguardo nel cuore.

“In questo libro – dice – parlo di truffe on line e non solo. Parlo di persone ingannate da malvagi predatori che si insinuano nella loro vita facendo pressioni e violenze psicologiche al fine di estorcere denaro. C’è spazio anche per le truffe perpetrate ai danni di persone anziane durante la pandemia, in una sceneggiatura quanto mai attuale. Sono sei storie in un mix tra realtà e romanzo, narrate con uno stile diretto e con un finale sorprendente”.

La prefazione è di Giuseppe Rinaldi, autore di Chi l’ha visto? e la parte finale del libro contiene un’integrazione in collaborazione con il commissario della polizia postale Barbara Strappato: un pratico vademecum per avere tutti gli strumenti pre e post truffa.

Tra i presenti all’evento capannorese il vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi, rimasto molto colpito dai temi trattati che potrebbero essere – parole dello stesso vice sindaco – introdotti a scopo divulgativo nelle scuole.

Le prossime date di presentazione sono il 9 dicembre al Circolo Borgonuovo di Prato e il 18 dicembre alla Biblioteca Leonardiana di Vinci.