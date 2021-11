Nel Salone dell’Arcivescovato il libro di don Cerri sul Concilio Vaticano II

Dov’è finito il Concilio? Curiosità e stranezze (Dottrinari edizioni) è il titolo del nuovo libro di don Franco Cerri che sarà presentato a Lucca, mercoledì (1 dicembre) alle 18, nel Salone dell’Arcivescovato, da monsignor Paolo Giulietti e dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini.

Il libro raccoglie, con uno stile particolare, la vita della Chiesa negli anni del dopo Concilio. L’autore, con umorismo e con un pizzico di satira, mostra come il rinnovamento portato dal grande evento ecclesiale, sia stato in gran parte dimenticato, sia pure accogliendone alcuni aspetti.

Il libro – reperibile a Lucca alla Cooperativa del Clero (via Arcivescovado) e alla chiesa di san Giusto – è già in vendita anche on line. L’incontro vedrà la lettura di alcuni scritti contenuti nel libro da parte di Dimitri Galli Rohl e Sara Franceschi. Modera l’incontro Lorenzo Maffei, giornalista di Toscana Oggi.

Sarà presente l’autore don Franco Cerri che, dai fatti riportati nel libro, mette in evidenza quanto quelle grandi linee conciliari siano state e sono tuttora in attesa di diventare vita vissuta di una Chiesa che voglia vivere in pienezza la sua missione nel nostro tempo. Il libro pertanto, nelle intenzioni dell’autore, vuole essere un “catechismo divertente”, perché il lettore sorridendo rifletta.