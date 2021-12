Distopie dall’Italia minore ne ‘L’antologia di Spoon Ribes’ di Maurizio Antonetti

Personaggi ordinari che conducono esistenze normali su banali scenari di provincia: la mediocre quotidianità di questi nostri giorni opachi e incanagliti è di solito il punto d’avvio delle storie narrate dal capannorese Maurizio Antonetti, uomo di scienza per formazione e professione, originale scrittore per vocazione. È su questi modesti, ma comunque faticosi, mestieri di vivere che irrompe, d’improvviso, il dato inaspettato, il particolare fuori posto, l’irriducibile elemento irrazionale che spiazza, sorprende e rimette in discussione certezze, convinzioni e abitudini.

Si aprono, così, per il lettore, inediti punti di vista, prospettive diverse, possibilità di nuove letture e “altre” narrazioni: morti – e sepolti – coscienti, pensanti e, a modo loro, parlanti: un gatto che dà, letteralmente, i numeri; un’anziana e gentile signora con tanta voglia di chiacchierare al supermercato; una voce al telefono tanto mattutina quanto misteriosa; un san Valentino fitto d’appuntamenti d’amore per una donna fin troppo disinibita; un martedì grasso da incubo metropolitano; un razzo misterioso che atterra nel giardino di una villetta all’ora di colazione, creando scompiglio; la ragazzina scafatissima che regala una mattinata da brivido a un compassato professore di musica; il particolarissimo reportage di un fotografo innamorato; due sguardi diversi, per molti versi opposti, ai giorni della pandemia; l’inferno delle cene tra ex compagni di scuola e quello che ci aspetta al varco “quando il giorno è passato”.

Questi i materiali, insieme consueti e singolari, con cui opera, da più di vent’anni, questo affabulatore toscano che, nella misura del racconto o del romanzo breve, sembra aver trovato la modalità più adeguata e congeniale ai suoi innati mezzi espressivi. Presenza riservata e discreta, ma tenace, nel panorama sempre un po’ autoreferenziale della narrativa contemporanea, Maurizio Antonetti si avvale di una scrittura elegante e controllata, ironica e acutamente indagatrice degli angoli oscuri del nostro presente: uno sguardo, il suo, particolarmente vocato non solo a cogliere il retrogusto amaro che è nell’esperienza di ciascuno di noi, ma a dilatarlo in un diffuso senso di malessere. Lo stesso che è proprio di tanta “letteratura della fine”: della supremazia dell’occidente, del benessere economico, delle risorse disponibili. Sempre percettibile, infatti, nelle sue storie un marcato sentimento di precarietà, d’instabilità, tra il vecchio che muore a fatica e il nuovo che non vuole nascere.

Anche in questa ultima, riuscita e godibile raccolta, L’antologia di Spoon Ribes, Antonetti racconta distopie, e l’Italia minore che trapela dalle sue pagine è senz’altro la nostra: un paese al crepuscolo, il momento della giornata in cui le ombre si allungano e anche i nani riescono a proiettare sagome enormi. E allora tocca alla scrittura e agli scrittori adoperarsi per dare l’allarme contro ogni arroganza e mistificazione, sopraffazione e raggiro. Di fronte all’attuale inquietante, incombente disastro etico, in maniera garbata, ma risoluta, sommessa ma ostinata, i racconti di Maurizio Antonetti contribuiscono a metterci sull’avviso e noi non possiamo che essergliene grati.

