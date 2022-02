L’aspirante padre: uscito il primo romanzo di Laerte Neri

E’ uscito L’aspirante padre. Un libro sulla paternità di Laerte Neri, uno scrittore versiliese che fa parte da vent’anni della Compagnia teatrale Coquelìcot.

A dicembre scorso è uscito il suo primo romanzo, L’aspirante padre. Il protagonista del romanzo è accusato di essere un cattivo padre: all’interno di un processo surreale appariranno infatti molti personaggi legati al suo mondo interiore: giudice, difesa, cappello nero e via dicendo. Al contempo viene raccontata la vita quotidiana del protagonista, in particolare la relazione coi suoi figli e con sua moglie.

“Ho cercato di scrivere un libro – dice Laerte Neri – che avrei voluto leggere in alcuni momenti dove mi sentivo perso. Quando si diventa genitori la vita cambia: di questo cambiamento, generalmente, sono molto raccontati gli aspetti positivi, meno gli aspetti critici. In questo libro ho voluto invece dare importanza agli aspetti critici, guardandoli senza vergogna. Ho espresso il punto di vista di un uomo: il ruolo del padre in questi ultimi 50 anni si è rivoluzionato e vedo molti che, come me, cercano un loro modo per interpretare quel ruolo”.

Il romanzo, edito da Carmignani editrice, è acquistabile nelle librerie del territorio oppure online tramite il sito www.carmignanieditrice.com