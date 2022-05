Alla Gamc la presentazione dell’ultima fatica di Lamberto Bianchi

Sabato 28 maggio alle 10,30 a Viareggio nella Sala Viani della Galleria d’arte moderna e contemporanea si presenta il libro di Lamberto Bianchi, Emma, io e gli Alpini. Una storia d’amore, La Grafica Pisana, 2022.

Intervengono il sindaco Giorgio Del Ghingaro; Domenico Bertolini, presidente uscente della sezione Ana Pisa-Lucca-Livorno; Paolo Benedetti, presidente Ana sezione di Pisa-Lucca-Livorno; Luciano Luciani, curatore della pubblicazione e Lamberto Bianchi, autore del libro. Letture a cura di Sandra Tedeschi.

Al termine, aperitivo offerto ai presenti dall’autore e dalla sua signora. Ingresso libero, nel rispetto dell’attuale normativa anticovid-19.

Informazioni allo 0584.96322.

Lamberto Bianchi è nato a Orbicciano di Camaiore il 1 settembre 1944. Trasferitosi con la famiglia in Piemonte, si è diplomato geometra e ha lavorato, occupandosi di progettazione di stampi di lamiere a freddo, prima a Torino, poi a Pontedera. Sposato con Emma, padre di due figli, è in pensione dal 2007. Da allora a oggi si è dedicato alle attività dell’Associazione nazionale alpini, ricoprendo non pochi incarichi di responsabilità a livello locale. Il 25 settembre 2021 Emma e Lamberto hanno festeggiato le loro nozze d’oro.