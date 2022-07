Matrimonio per i sacerdoti e accesso delle donne alla gerarchia della chiesa, il fondatore di Shalom chiede una ‘rivoluzione all’insegna del Vangelo’

In tutte le libreria e sugli store online dal 22 luglio, nuovo libro per Shalom Movimento Shalom. Crescere insieme all’Africa di don Andrea Pio Cristiani con Giampaolo Grassi (edizioni Castelvecchi, 62 pagine, 7,50 euro).

Un volume agile, ma che lascia il segno. Protagonista è un prete battagliero, il fondatore del Movimento Shalom, don Andrea Pio Cristiani. Che chiede una rivoluzione all’insegna del Vangelo, con due obiettivi: fare in modo che la cooperazione internazionale metta i paesi in via di sviluppo nelle condizioni di crescere da soli; e riportare l’essere umano al centro delle attenzioni della chiesa, con una serie di scelte, come aprire ai matrimoni dei sacerdoti ed eliminare i roboanti titoli ecclesiastici e i limiti al matrimonio per i preti, all’accesso delle donne alle gerarchie della chiesa e alla benedizione delle coppie gay.

“Non si può leggere la Bibbia come fosse un manuale – dice don Andrea – Il punto è che Cristo è stato un rivoluzionario perché al centro del suo insegnamento ha posto la persona e la sua sacralità, e non ha fatto alcuna distinzione di razza, sesso e tantomeno di orientamento sessuale“.

Giampaolo Grassi, giornalista Ansa, intervista don Andrea instaurando con il lettore un rapporto di empatia che rende il libro affascinante, profondo, ma di agile lettura.