Esordio nella scrittura a 13 anni per Sofia Bianchi con ‘Riflessi imperfetti’

Che cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Non sempre l’immagine restituita è perfetta, e va bene così.

È Riflessi Imperfetti , debutto letterario della giovane scrittrice lucchese Sofia Bianchi, 13 anni , che frequenta l’ultimo anno della scuola media. Un romanzo rosa, uno sguardo autentico e senza filtri sul mondo dei giovani di oggi.

In Riflessi Imperfetti, Sofia ci guida all’interno delle sue fragilità e delle sue scoperte quotidiane. Attraverso una scrittura fresca, diretta e profonda. la giovane scrittrice cattura i frammenti di un’età in cui non si è più bambini ma non si è ancora grandi.