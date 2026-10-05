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Esordio nella scrittura a 13 anni per Sofia Bianchi con ‘Riflessi imperfetti’

5 ottobre 2026 | 08:55
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di Redazione

Redazione

Esordio nella scrittura a 13 anni per Sofia Bianchi con &#8216;Riflessi imperfetti&#8217;

Un romanzo rosa, uno sguardo autentico sul mondo dei giovani di oggi. Due presentazione all’Associazione consulenza per la famiglia

Che cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Non sempre l’immagine restituita è perfetta, e va bene così.

È Riflessi Imperfetti, debutto letterario della giovane scrittrice lucchese Sofia Bianchi, 13 anni, che frequenta l’ultimo anno della scuola media. Un romanzo rosa, uno sguardo autentico e senza filtri sul mondo dei giovani di oggi.

A 13 anni il mondo cambia alla velocità della luce: le amicizie si trasformano, le emozioni diventano più intense e ogni dettaglio sembra una montagna da scalare.

In Riflessi Imperfetti, Sofia ci guida all’interno delle sue fragilità e delle sue scoperte quotidiane. Attraverso una scrittura fresca, diretta e profonda. la giovane scrittrice cattura i frammenti di un’età in cui non si è più bambini ma non si è ancora grandi.

I due protagonisti, Sophie e Dylan, ci fanno comprendere quanto l’imperfezione è la vera strada per diventare se stessi.

Doppio appuntamento con l’autrice per la presentazione del libro, che si terrà nella sede dell’Associazione consulenza per la famiglia in via Simonetti a San Vito mercoledi (7 ottobre) e mercoledi 21 ottobre alle 21.