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Esordio nella scrittura a 13 anni per Sofia Bianchi con ‘Riflessi imperfetti’
Un romanzo rosa, uno sguardo autentico sul mondo dei giovani di oggi. Due presentazione all’Associazione consulenza per la famiglia
Che cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Non sempre l’immagine restituita è perfetta, e va bene così.
È Riflessi Imperfetti, debutto letterario della giovane scrittrice lucchese Sofia Bianchi, 13 anni, che frequenta l’ultimo anno della scuola media. Un romanzo rosa, uno sguardo autentico e senza filtri sul mondo dei giovani di oggi.
A 13 anni il mondo cambia alla velocità della luce: le amicizie si trasformano, le emozioni diventano più intense e ogni dettaglio sembra una montagna da scalare.
In Riflessi Imperfetti, Sofia ci guida all’interno delle sue fragilità e delle sue scoperte quotidiane. Attraverso una scrittura fresca, diretta e profonda. la giovane scrittrice cattura i frammenti di un’età in cui non si è più bambini ma non si è ancora grandi.
I due protagonisti, Sophie e Dylan, ci fanno comprendere quanto l’imperfezione è la vera strada per diventare se stessi.
Doppio appuntamento con l’autrice per la presentazione del libro, che si terrà nella sede dell’Associazione consulenza per la famiglia in via Simonetti a San Vito mercoledi (7 ottobre) e mercoledi 21 ottobre alle 21.