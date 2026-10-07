Il volume
All’ex Chiesina dell’Alba il nuovo libro di Alessandro Lazzari
Venerdì (9 ottobre) appuntamento alle 18 con ‘La vita, l’universo e tutto quanto. Un cammino verso il reale’
Venerdì (9 ottobre) alle 18, all’ex Chiesina dell’Alba si terrà la presentazione del nuovo libro di Alessandro Lazzari, intitolato La vita, l’universo e tutto quanto. Un cammino verso il reale (Tralerighe Libri).
L’autore verrà intervistato dal giornalista Sirio Del Grande, alla presenza dell’editore Andrea Giannasi e con le letture dell’attore Ugo Manzini.
I giornalisti, i fotografi, gli operatori tv e la cittadinanza sono cordialmente invitati a partecipare.
Il romanzo segue le vicende di Antonio, un protagonista che si trova a chiarire un latente senso di disagio interiore. Invece di cercare risposte immediate o nuovi lidi provvisori, Antonio intraprende un vero e proprio ‘cammino verso il reale’ con la propria intelligenza, confrontandosi con gli altri, con la storia, la scienza e le esperienze quotidiane, per giungere a una maggiore e più profonda consapevolezza di sé e del mondo.