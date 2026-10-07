All’ex Chiesina dell’Alba il nuovo libro di Alessandro Lazzari

I giornalisti, i fotografi, gli operatori tv e la cittadinanza sono cordialmente invitati a partecipare.

Il romanzo segue le vicende di Antonio, un protagonista che si trova a chiarire un latente senso di disagio interiore. Invece di cercare risposte immediate o nuovi lidi provvisori, Antonio intraprende un vero e proprio ‘cammino verso il reale’ con la propria intelligenza, confrontandosi con gli altri, con la storia, la scienza e le esperienze quotidiane, per giungere a una maggiore e più profonda consapevolezza di sé e del mondo.