Un delitto nella Lucca Bene durante i Comics nel nuovo romanzo giallo di Maria Cristina Pettorini Betti

Un delitto nella Lucca bene, segreti che riaffiorano dal passato e un’indagine che si intreccia con i giorni della grande manifestazione autunnale dedicata al fumetto e all’immaginario fantastico.

È il cuore di La corte dei misteri. Un altro caso per il commissario Biasini, il nuovo romanzo giallo della scrittrice Mariacristina Pettorini Betti, edito da Tralerighe Libri, che viene presentato domani (26 ottobre) dalle 16 alle ore 18, dall’associazione culturale Cesare Viviani, ospitata nella Casermetta sulle Mura sopra Porta Santa Maria. A condurre l’incontro con l’autrice è lo scrittore Giuseppe Dovichi.

La vicenda narrata nel libro si sviluppa tra le campagne vicine al capoluogo e il centro storico invaso dai visitatori, dove un’inspiegabile morte violenta all’interno di un’antica corte spinge l’investigatore a scandagliare vizi privati, dinamiche economiche al limite della legalità e gelosie della borghesia locale.

Il caso prende una piega inaspettata quando, durante i lavori di restauro della vecchia abitazione teatro del delitto, viene alla luce una botola che custodisce i resti di due giovani amanti, un soldato tedesco e una ragazza lucchese, scomparsi nel drammatico contesto del 1944. Spetterà al commissario Biasini collegare il crimine del presente a quel tragico passato, muovendosi con determinazione tra intuizioni e dettagli caratteristici, come la sua inseparabile borsa da lavoro, il piccolo computer per gli appunti e la penna azzurra regalata dalla compagna, preziosa alleata per mantenere viva la concentrazione.

L’autrice, Mariacristina Pettorini Betti, forte di un solido percorso professionale come docente e dirigente scolastica sul territorio e di una ricca produzione di saggi storici e romanzi gialli premiati in diversi concorsi letterari, porta così i lettori in un viaggio affascinante tra memoria storica e indagine poliziesca.

L’appuntamento offre al pubblico l’occasione di approfondire i temi del romanzo direttamente con la voce della scrittrice.