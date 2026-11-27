Il libro
Alla Bella Storia di Porcari presentato il libro su Lorenzo Viani di Marco Amerighi
‘Quanto splende questo nero’ è edito dai tipi di Bollati Boringhieri ed è incentrato sulla figura tormentata del pittore espressionista
Ottima partecipazione ieri (26 novembre) alla libreria Bella Storia di Porcari (via Roma, 3), per il libro di Marco Amerighi Quanto splende questo nero (Bollati Boringhieri, 2026).
L’ultima fatica più recente dello scrittore è incentrata sulla figura tormentata dell’artista e pittore espressionista viareggino Lorenzo Viani. Quando Viani nasce nel 1882 in una casetta di pescatori di Viareggio, nessuno nemmeno pensa che possa diventare un artista. Eppure, quel bambino dalla chioma leonina diventerà il primo pittore espressionista d’Italia. Perché è nato per dipingere, Lorenzo. E lo fa ovunque. Anche nei vari posti dove si trova a vivere in Europa. Ma soprattutto quando è insieme alla sua Giulia. L’unica che capisce il dramma di quel giovane in lotta tra il desiderio di essere unico e inclassificabile e quello di essere amato come gli altri. Lorenzo non vende un quadro però. Si ostina a ritrarre i poveri e i vagabondi e a dipingerli solo di nero. Novant’anni dopo, sempre a Viareggio, uno studioso di nome Enrico Dei, sarà alla ricerca delle opere di Viani. Non è un critico d’arte né un mercante. Ma da quando lo ha scoperto si è messo in testa di preservarne la memoria.
Amerighi nasce a Pisa nel 1982. Dopo la laurea in letteratura spagnola, ha conseguito un dottorato in letterature straniere moderne. È scrittore, traduttore editoriale e curatore italiano. Noto al grande pubblico soprattutto per essere stato finalista al Premio Strega nel 2022 con il romanzo “Randagi”. Amerighi vive e lavora a Milano, dove collabora con diverse case editrici. Ha inoltre curato la programmazione culturale di Book Pride. Oltre alla scrittura di romanzi dal 2018, è docente anche a Torino di tecniche di narrazione e scrittura creativa in scuole specializzate. L’incontro faceva parte della rassegna Un autunno da vivere insieme.
Lo scrittore del libro per l’occasione ha dialogato con Valentina Fontana.