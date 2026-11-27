L’ultima fatica più recente dello scrittore è incentrata sulla figura tormentata dell’artista e pittore espressionista viareggino Lorenzo Viani. Quando Viani nasce nel 1882 in una casetta di pescatori di Viareggio, nessuno nemmeno pensa che possa diventare un artista. Eppure, quel bambino dalla chioma leonina diventerà il primo pittore espressionista d’Italia. Perché è nato per dipingere, Lorenzo. E lo fa ovunque. Anche nei vari posti dove si trova a vivere in Europa. Ma soprattutto quando è insieme alla sua Giulia. L’unica che capisce il dramma di quel giovane in lotta tra il desiderio di essere unico e inclassificabile e quello di essere amato come gli altri. Lorenzo non vende un quadro però. Si ostina a ritrarre i poveri e i vagabondi e a dipingerli solo di nero. Novant’anni dopo, sempre a Viareggio, uno studioso di nome Enrico Dei, sarà alla ricerca delle opere di Viani. Non è un critico d’arte né un mercante. Ma da quando lo ha scoperto si è messo in testa di preservarne la memoria.