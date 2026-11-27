Il volume di Paolo Pescucci ricostruisce, attraverso documenti e fotografie d’epoca, la vita dell’aviatore e il suo profondo legame con la città natale

Quando, durante i voli di servizio, ne aveva la possibilità, deviava dalla rotta per sorvolare la sua Lucca. Dalle finestre e dai terrazzi gli abitanti lo salutavano sventolando fazzoletti, tovaglie e lenzuola, in particolare nel quartiere di San Concordio. È uno degli episodi che raccontano il legame tra Carlo Del Prete e la sua città natale, mai venuto meno neppure negli anni delle grandi imprese aeronautiche che portarono il suo nome sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

A ricostruire la vita del pioniere dell’aviazione italiana è Paolo Pescucci, autore del volume Carlo Del Prete. Trasvolatore atlantico, Medaglia d’oro al valore aeronautico, pubblicato dalla casa editrice lucchese Tralerighe libri. La nuova edizione è il risultato di oltre un anno di ulteriori studi, ricerche e consultazioni di documenti custoditi in archivi e biblioteche.

Nato a Lucca il 21 agosto 1897, Carlo Del Prete apparteneva a una famiglia profondamente legata alla storia civile e culturale della città. Il padre Lorenzo, medico, fu l’ultimo sindaco democratico prima dell’avvento del fascismo; il nonno Leone aveva diretto la Biblioteca statale, mentre il prozio Demetrio era stato il primo sindaco di Lucca dopo l’Unità d’Italia.

Cresciuto nel palazzo di famiglia in piazza San Pietro Somaldi, frequentò il liceo classico Machiavelli, mostrando fin da giovanissimo interesse per le discipline scientifiche, la tecnica e l’astronomia. Entrato all’Accademia navale di Livorno, partecipò alla Prima guerra mondiale, maturando esperienze sui sommergibili e sugli idrovolanti. Si laureò con il massimo dei voti in ingegneria meccanica ed elettrotecnica al Politecnico di Milano e passò successivamente alla neonata Regia Aeronautica, dove mise a frutto la propria preparazione scientifica e le capacità di navigatore.

La notorietà internazionale arrivò con le grandi crociere aeree e la collaborazione con Francesco De Pinedo. Determinante fu poi l’incontro con Arturo Ferrarin, con il quale instaurò un rapporto di amicizia e stima destinato a culminare in una delle imprese più significative della storia dell’aviazione italiana.

Nel 1928, a bordo del Siai S.64, Del Prete e Ferrarin attraversarono l’Atlantico dall’Italia al Brasile, conquistando un posto nella storia mondiale del volo. Un’impresa che assunse anche un forte valore simbolico per le comunità italiane d’oltreoceano. Proprio nel 1928, tuttavia, la vita dell’aviatore lucchese si interruppe prematuramente in Brasile. Del Prete aveva soltanto 30 anni. Alla sua memoria furono tributati solenni riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’oro al valore aeronautico.

Attraverso documenti, fotografie d’epoca e testimonianze, il volume di Pescucci si propone di andare oltre la cronaca delle trasvolate e dei primati, indagando la personalità dell’aviatore, la sua formazione, gli affetti e i valori che ne accompagnarono il percorso.