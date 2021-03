Grand Universe, l’ospitalità che fa rima con arte e storia nel cuore della città

È noto che a soggiornarci fu lo stesso Giacomo Puccini. Non è una semplice struttura ricettiva, ma un vero e proprio simbolo di Lucca. L’ex hotel Universo nella centralissima piazza del Giglio, dopo un periodo di ristrutturazione ritardato dalla pandemia, il 30 novembre ha riaperto le sue porte, con un nuovo nome e una nuova direzione: oggi si chiama Grand Universe Lucca, di proprietà del Gruppo Marcucci Italia e di Shaner Italia ed è gestito da Shaner Ciocco Properties.

La sua storia ha inizio quasi due secoli fa. Correva l’anno 1857 quando l’antico palazzo della prestigiosa famiglia Paoli si converte in albergo con il nome di Hotel Universo e Tosca. Principale meta di pittori, poeti e musicisti da ogni parte del mondo, la struttura instaura fin da subito un rapporto speciale con il mondo dall’arte e in particolare con la musica. Merito sicuramente anche della sua posizione, frontale rispetto al teatro del Giglio attivo dal XVIII secolo nella messa in scena di opere, balletti e spettacoli e a pochi passi inoltre da piazza Napoleone, il palcoscenico dei musicisti del Lucca Summer Festival, alcuni dei quali sono stati ospiti dell’ex hotel Universo.

Luogo naturalmente votato alla musica, il Grand Universe Lucca è fin dalle sue origini un crocevia di artisti internazionali di ogni genere e epoca. Fra questi spicca la leggendaria icona del jazz Chet Baker e il compositore simbolo della nostra città, Giacomo Puccini da cui prende il nome una delle prestigiose suites dell’hotel. D’ispirazione classica anche le altre suites, chiamate con il nome dei principali movimenti: Piccolo, Adagio, Vivace, Allegro. Per immergere l’ospite in una vera e propria atmosfera musicale.

Atmosfera da vivere non solo lasciandosi ispirare dall’ambiente circostante, ma anche in prima persona nella elegante e accogliente Symphony Lounge. Uno spazio con al centro un pianoforte a coda dedicato alla celebrazione dell’hotel, dove gli ospiti potranno prendere parte ai Preludi dell’esistenza: esperienza che vede il pianista dell’hotel comporre un preludio personalizzato, unico per ogni ospite in base al suo gusto e alla sua personalità. Per trasformare un soggiorno memorabile in un vero e proprio brano.

Far sentire gli ospiti all’interno di un concerto eseguito alla perfezione è l’intento del nuovo brand del Grand Universe, l’Autograph collection hotels by Marriott International che ne ha curato le caratteristiche e il design. Un lavoro ispirato ai colori e alla vivacità della Toscana con decori, arredi e stoffe preziose a richiamare l’antica tradizione lucchese della seta, legno e oro a celebrazione dell’artigianato e della natura locali. Per un viaggio nella tradizione della nostra regione che coinvolge tutti i sensi, compreso il palato.

Una volta entrati nel Grand Universe infatti, gli ospiti troveranno come guida alla scoperta della città e della sua storia tutta una varietà di esperienze esclusive, da lezioni private sul mondo dei cocktail con il mixologist dell’hotel, alle degustazioni nella cantina Eterno, disponibile per eventi privati e per appuntamenti enologici da vivere accanto alle antiche mura romane dell’edificio. Il ristorante Legacy condurrà gli ospiti attraverso le prelibatezze culinarie della Toscana e dell’Italia rinomate in tutto il mondo, accompagnandole con vini pregiati e cocktail. Sopra a tutto questo c’è il rooftop bar Sommità con vista sull’intera città, dove è possibile godersi aperitivi e cocktail dal nome di grandi personalità locali, a partire naturalmente dal maestri toscano Puccini: un mix di prosecco e di succo di mandarino.

Una ristrutturazione, quella del Grand Universe Lucca, che reinterpreta la tradizione locale in chiave contemporanea fondendo antico e moderno, passato e novità. Eleganza, sobrietà e fascino, sono i punti cardine del rinnovato hotel simbolo della città, un quattro stelle superior dalle 55 camere ampie e lussuose, dotate delle ultime avanguardie digitali sul mercato. Per un albergo nuovo che unisce arte e cultura ai concetti più moderni e tecnologici dell’ospitalità.

Martina Del Grosso