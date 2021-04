È partita nei giorni scorsi, in occasione delle festività pasquali, a Cerreto Guidi, l’iniziativa delle consegne a domicilio coordinate dall’associazione Ccn Buontalenti, in collaborazione con Piemme Auto – Tuscania Auto e con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. Con l’entrata in zona rossa per la terza volta in un anno, le attività del centro commerciale naturale Buontalenti hanno deciso di reagire in modo costruttivo e sicuro con un servizio che, grazie a una vettura dedicata, prevede delle consegne a domicilio per raggiungere non solo i clienti di Cerreto Guidi, ma anche i comuni del circondario. Tutto questo per fornire un servizio in un periodo particolare e complicato per le attività economiche.

“La consegna a domicilio – dichiara Laura Brotini, presidente del Ccn – diventa l’unico modo per mantenere il rapporto con i clienti anche fuori comune, con il valore aggiunto della qualità e del servizio di sempre. Le attività del centro storico sono a conduzione familiare e spesso diventa difficile provvedere anche alle consegne. L’idea di potersi unire ha dato vita al progetto partendo dalle attività associate, ma con la volontà di ampliare il servizio anche alle attività non associate del Comune di Cerreto Guidi”.

È stata richiesta la collaborazione di un cerretese doc, Massimiliano Mechetti, titolare della concessionaria Piemme Auto e Tuscania Auto, con sedi ad Empoli e Lucca, che si è immediatamente reso disponibile a mettere a disposizione una vettura in comodato d’uso gratuito: una bellissima Seat Arona, grazie alla quale i prodotti delle attività di Cerreto Guidi potranno raggiungere i clienti direttamente e comodamente a casa.

“Nel Dna della nostra azienda – commenta Massimiliano Mechetti – sono radicati valori quali il senso di appartenenza al territorio e la vicinanza alle persone, la predisposizione ad essere sempre pronti a rispondere alle esigenze del cliente. Quando il Ccn Buontalenti ci ha parlato dell’iniziativa è stato per noi naturale mettere a disposizione un nostro veicolo, che sarà in tutti i sensi il mezzo attraverso il quale avvicinare negozianti e clienti: distanti ma serviti”.

La modalità per usufruire del servizio da parte dei clienti sono semplici; basta contattare il proprio negozio di fiducia, scegliere telefonicamente gli articoli e ricevere in modo gratuito i propri acquisti. La consegna avverrà da parte di volontari dell’associazione. Esprime soddisfazione per la nascita di questo servizio, il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti: “A fronte di una evidente difficoltà – osserva il sindaco – il Ccn risponde con la voglia di poter fare un servizio di qualità per i cittadini, con la consegna a domicilio che significa anche sicurezza per le persone. Dobbiamo tutti sostenere con convinzione anche questa iniziativa: l’obiettivo è che a fine pandemia tutte le nostre attività siano ancora attive e in forza“. Si ricorda, infine, che gli aggiornamenti del servizio sono disponibili tramite la pagina Facebook del Ccn Buontalenti.