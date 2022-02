Musicultura 2022, Effenberg tra gli artisti toscani in gara

Annunciati i nomi degli artisti ed artiste in gara nell’edizione 2022 di Musicultura: dalla Toscana anche l’artista lucchese Effenberg.

Gli artisti selezionati per il contest sono sessantuno e sono stati scelti a partire da una rosa iniziale di 1086 candidature, numero record di partecipazioni al celebre Festival della canzone popolare e d’autore. Tutti autori ed autrici delle loro canzoni accedono ora alle audizioni live del concorso, in programma dal prossimo 24 febbraio e fino al 6 marzo ogni sera (con esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ingresso libero, e in diretta streaming nei canali social di Musicultura.

A portare avanti la tradizione cantautorale toscana saranno i quattro artisti selezionati e convocati alle Audizioni live: Costanza di Livorno, che si esibirà domenica 27 febbraio; Effenberg di Lucca, in diretta venerdì 4 marzo; Isotta di Siena, sul palco martedì 1 marzo; ed infine Ganugi di Prato, che si esibirà sabato 5 marzo. La serata di apertura delle Audizioni live del prossimo 24 febbraio avrà una graditissima ospite, Cristina Donà.

“È un vero piacere che un’artista coerente e coraggiosa come Cristina, le cui canzoni hanno la rara virtù di unire generazioni diverse, sia con noi in questa festa della musica live e dell’arte dell’incontro che sono le audizioni di Musicultura. E ci aspettano anche altre belle sorprese – ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri – Cosa ci dicono le canzoni dei giovani artisti e artiste che ora ci accingiamo a testare nella loro resa dal vivo? Che l’ironia, la sensibilità, l’onestà di mente e la pulizia di cuore di chi scrive e canta non si sono perse per strada, solo si esprimono con meno perentorietà di un tempo, cercando modi di sfuggire al già detto, per non rimanerne inghiottite sul nascere”.

Gli artisti convocati a Macerata per le Audizioni si esibiranno con due brani ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura e al pubblico presente in teatro e nelle dirette dei social in un rigenerante viaggio di dieci serate live nella musica italiana. La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti e soliste, di un’età compresa tra i 21 e i 59 anni; tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 12 proposte, seguita dal Lazio con 7 e dalla Lombardia con 6.

Al termine delle Audizioni Live, la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di maggio. Le loro canzoni comporranno inoltre il cd compilation della 33esima edizione. Parallelamente le canzoni finaliste godranno di un’ampia diffusione radiofonica e il pubblico avrà modo di votarle per designare due degli otto vincitori. I restanti sei vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da: Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron.

Gli otto vincitori di Musicultura saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20mila euro. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (3mila euro), il Premio Afi (3mila euro), il Premio per il miglior testo (2mila euro) e il Premio (10mila euro) per la realizzazione di un tour, con il sostegno di NuovoImaie.

I quattro artisti toscani in gara

Costanza (Costanza Motroni, Livorno, classe 1998) scopre all’età di 14 anni la sua passione per il canto e per la musica. Sin da piccola dimostra un grande amore per la scrittura e per la poesia che la porteranno da adolescente a mescolare le note con le parole per raccontarsi e per raccontare. Il sogno di poter condividere con le persone i suoi brani si realizza quando firma un contratto discografico con Compagnia Nuove Indye che pubblica a fine 2020 il suo primo disco intitolato A piedi nudi prodotto da Paolo Dossena e Domenico

Sisto, da cui sono tratti i suoi singoli Giro intorno a me, 100 maglioni e Lunapark. L’album contiene diverse preziose collaborazioni come quella con Danilo Cherni, collaboratore di Antonello Venditti, e con Vito Ranucci, compositore di importanti colonne sonore. Sempre nel 2020, Costanza, risulta finalista a Musicultura, festival della canzone popolare e d’autore, con il suo brano 100 maglioni. Nell’estate del

medesimo anno porta in giro la sua musica, ed apre anche, il 15 agosto del 2020 il concerto della band Le Orme presso la Rocca Malatestiana di Fano. Successivamente continua a scrivere e comporre i suoi brani con la speranza che un giorno possano essere ascoltati e apprezzati da un pubblico piccolo o grande che sia.

Effenberg è il nome d’arte di Stefano Pomponi, cantautore lucchese. L’ingresso nella scena musicale italiana indipendente avviene nel 2017 con il disco Elefanti per cena che gli permette di farsi conoscere alla critica. Alcuni brani dell’album vengono inseriti nel film Ricordi? di Valerio Mieli che vince il premio del pubblico Bnl al festival di Venezia. Nel 2019 viene pubblicato il suo terzo disco Il cielo era un corpo coperto. Il singolo Tergicristalli riscuote un buon successo di critica e di ascolti nelle principali piattaforme streaming. Nel 2021 inizia la collaborazione con Sound To Be, con la quale pubblica i singoli Mini Universo, Atto di Rivolta e Sirene Alate con cui entra a far parte dei dieci finalisti del concorso L’Artista che non c’era. Attualmente sta terminando le registrazioni dei brani del suo prossimo album, la cui uscita è prevista nel corso del 2022.

Fabrizio Ganugi, classe 1988, di Prato, inizia a scrivere canzoni a quattordici anni. Polistrumentista, appassionato di world music, è da sempre legato alle proprie radici, infatti è uno degli ultimi poeti estemporanei in ottava rima. Ha una laurea in Lettere moderne. Fa il cuoco. A sedici anni fonda il gruppo Fantasia Pura Italiana, vincitori Arezzo Wave Toscana 2014. Nel 2016 finiscono a Italia’s Got Talent per il proprio quarto d’ora di celebrità; tre album pubblicati, quattro anni di tour in tutta Italia. Nel 2020 inizia il suo percorso da solista e nell’estate dello stesso anno è finalista del Premio Bindi.

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Il suo stile può essere definito “romantic dark”. Negli ultimi tre anni ha lavorato ad un progetto discografico molto intenso con alcuni produttori e arrangiatori toscani, cercando di mettere in musica e parole tutte le

sue esperienze personali, artistiche ed umane.

Tutti gli artisti in gara

La rosa completa dei 61 artisti ed artiste in gara a Musicultura 2022, con e rispettive provenienze geografiche: Anna e l’Appartamento, Verona;Apu, Forlì; Avorio, Lanciano; Barriera, Capua; Valentina Brozzu, Milano; Filippo Bubbico, Lecce; Caspio, Trieste; Costanza, Livorno; Lorenzo Disegni, Roma; Effenberg, Lucca; Elton Novara, Milano; Emit, Lodi; Faax, Roma; Francesco Forni, Roma; Fran e i pensieri molesti, Torino; Luigi Friotto, Chieti; G Pillola, Genova; Ganugi, Prato; Giuliettacome, Forlì; Guido Maria Grillo, Salerno; Helen Aria, Aosta; Hurricane, Vicenza; Ilclassico, Bologna; Iosonorama, Napoli; Isotta, Siena; Kamahatma, Trecate; Kimerica, Padova; Lamine, Trapani; Matteo Leone, Calasetta; Sara Loreni, Parma; Maestral, Venezia; Luca Maggiore, Forlì; Malvax, Modena; Daniele Mirante, Roma; Moretti, Milano; Moriel, Modena; Pecci, Milano; Valentina Polinori, Roma; Ponente,Palermo; Popforzombie, Torino; Proia, L’Aquila; Cassandra Raffaele, Vittoria; Sofia Rollo, Lecce; Sandri, Cesena; Scuro, Lecce; Sir Jane, Bologna; Valeria Sturba, Bologna; Tano e l’ora d’aria, Bari; Stefania Tasca,Torino; Te quiero Euridice, Piacenza; Themorbelli, Alessandria; Toolbar,Trento; Tsunami, Roma; Valerio Lysander, Roma; Vena, Milano; Chiara Vidonis, Trieste; Martina Vinci, Genova; Vito, Palermo; Y0, Ravenna; YoshWhale, Salerno; Zerella, Avellino.