Grande successo ed ospiti vip per il torneo di tennis Starhotels di Forte dei Marmi

È ormai un evento molto atteso il torneo di tennis Starhotels di Forte dei Marmi giunto alla sua terza edizione, quest’anno arricchita anche dal torneo di padel.

Sabato 27 e domenica 28 agosto il Tennis Club Europa di Forte dei Marmi ha ospitato come ormai da tradizione la sfida a coppie sui campi in terra rossa, a cui si sono aggiunti gli appassionati del padel.

Due giorni dedicati allo sport ed alla convivialità, in concomitanza con i festeggiamenti per il patrono della cittadina versiliana, hanno salutato l’estate in un happening ancora una volta molto gradito dai partecipanti.

Immerso nel verde e a pochi passi dal mare, il Tennis Club Europa è un circolo storico di Forte dei Marmi fondato nel 1967 da Pompilio Fornaroli e Lidia Nardini, che ne hanno fatto un prestigioso punto di riferimento per chi ancora oggi frequenta il luogo di villeggiatura più iconico della Versilia.

Nel pomeriggio di sabato 27 agosto si è tenuto il cocktail inaugurale del rorneo che ha visto la speciale partecipazione del “braccio d’oro” Paolo Bertolucci, eccellenza del tennis italiano degli anni Settanta, e del celebre giornalista sportivo ed ex-tennista Ubaldo Scanagatta.

La vittoria sul campo è andata per il doppio femminile di tennis ex aequo a Martina Fanciullacci & Stefania Giovannini e Francesca Capecchi & Eleonora Parducci; nel doppio maschile si sono aggiudicati il torneo Giorgio Dalla Bona & Filippo Schneider; sul rettangolo blu di padel hanno avuto la meglio Umberto Manica & Maurizio Carrara. I vincitori sono stati premiati con un soggiorno di due notti per due persone in uno degli esclusivi Starhotels Collezione di Firenze, Milano, Roma, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza.

Elisabetta Fabri, presidente e Ceo di Starhotels, ha così commentato l’evento: “Siamo felici che il nostro torneo, nato un po’ per gioco tre anni fa, sia ormai diventato un appuntamento imperdibile e molto atteso, adesso anche dai giocatori di Padel. Quest’edizione è stata ancora più speciale grazie alla partecipazione di Paolo Bertolucci ed Ubaldo Scanagatta, due icone del tennis italiano, che hanno seguito il torneo e brindato con noi. Un ringraziamento speciale va a tutto il team del Tennis Club Europa. Ringrazio inoltre i partner del Torneo, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: La Rinascente, Ferrari Trento, US Polo Assn. e La Spa ~ Helvetia & Bristol”.