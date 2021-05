Sistema Haccp, ecco tutto quello che c’è da fare per essere in regola

Riaprono bar e ristoranti, anche quelli rimasti chiusi durante lockdown e pandemia. Ma anche in situazioni emergenziali occorre avere le carte in regola, in particolare dal punto di vista igienico alimentare.

Fra le principali procedure da garantire c’è senza dubbio l’Haccp, acronimo inglese traducibile in sistema di analisi dei pericoli e punti di controlli critico. Si tratta del modello di prevenzione per evitare pericolo di contaminazione, sia di natura biologica sia di natura fisica o chimica, degli alimenti trattati e conservati.

È l’impresa a mettere in atto il sistema Haccp per consolidare il livello di sicurezza sotto il profilo igienico e non esporre il cliente finale ad eventuali rischi nel consumare gli alimenti.

Per ottenere la documentazione corretta e fare in modo che gli addetti abbiamo la formazione giusta è bene rivolgersi a dei professionisti. Conflavoro Lucca, l’associazione di categoria con sede in via del Brennero 1040/BH fornisce alle realtà imprenditoriali tutti i servizi necessari.

Con il supporto di Conflavoro Pmi, infatti, è possibile ottenere la redazione del manuale di autocontrollo alimentare Haccp, in modo da garantire la sicurezza degli alimenti durante tutta la catena di produzione alimentare; l’assistenza e la redazione del piano di disinfestazione e fornitura dei relativi presidi; lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti semplici e complessi Haccp e per responsabili semplici e complessi Haccp; la campionatura per analisi chimiche e microbiologiche delle acque in rete di distribuzione e/o pozzi artesiani, analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti, tamponi superficiali sulle attrezzature e piani di lavoro; la taratura periodica delle attrezzature refrigeranti (frigoriferi, abbattitori e congelatori) e l’assistenza e consulenza per le pratiche di inizio, subentro, variazione e/o cessazione di attività commerciali per il Suap comunale.

Chi ne avesse necessità si può rivolgere al numero 0583.962114, all’indirizzo email ufficiotecnico@conflavoro.com o al sito internet www.conflavoro.lu.it.