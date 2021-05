Ripartiamo, ma facciamolo in sicurezza. Un monito per tutti, in particolare per chi, dopo lockdown e vari coprifuoco, riapre le porte dei propri locali. Sono ristoranti, bar e pizzerie le attività più colpite dalla pandemia e ormai pronte a inaugurare la bella stagione. Senza dimenticare, tuttavia, di continuare a provvedere alla sicurezza sul luogo di lavoro. Fermo restando che l’obiettivo primario è e resta quello di creare una coscienza pratica, quotidiana, concreta della prevenzione in azienda, fra le numerose procedure tecniche vi sono anche molti documenti obbligatori da compilare e tenere in ordine. Per farlo, è sempre conveniente affidarsi a dei professionisti. Conflavoro Pmi Lucca, associazione di categoria con sede in via del Brennero, 1040/BH fornisce tutti i servizi necessari alla riapertura in sicurezza della propria attività imprenditoriale.

A partire dalla redazione del Dvr, il documento di valutazione rischi previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, obbligatorio dal 1° giugno 2013 per tutte le aziende a partire da un solo dipendente oltre il datore, indipendentemente dalla forma contrattuale. Una mappatura di tutti i pericoli presenti nell’azienda e delle procedure necessarie per l’attuazione di misure di tutela, prevenzione e protezione e i ruoli di chi deve realizzarle.

Tutelare, prevenire, diagnosticare e curare le malattie causate dalle attività lavorative. Anche di medicina del lavoro si occupa Conflavoro Pmi Lucca, attraverso la gestione di tutti gli accertamenti sanitari necessari a verificare l’idoneità di ogni lavoratore alla mansione assegnata.

L’associazione garantisce poi una consulenza annuale anche telefonica su tutti i fronti: aggiornamento normativo/legale e gestione delle scadenze, verifiche e controlli periodici, gestione della documentazione, programma di miglioramento annuale, assistenza per la richiesta di riduzione del premio assicurativo Inail OT23 e, infine, garantisce agli associati uno sconto del 10% su tutta la documentazione e i corsi di formazione a catalogo. È possibile inoltre affidare l’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (Rspp) esterno dell’azienda ai tecnici dell’associazione e integrare l’offerta con prodotti aggiuntivi personalizzati.

Un’offerta che è estesa anche ai servizi dedicati alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 81, con un’attenzione particolare alle esigenze di ogni azienda, alla scelta delle date formative e alla sua modalità di erogazione. I corsi previsti sono Rspp datori di lavoro, Corso Rls, Corso Lavoratori articolo 37, corso addetto antincendio, corso addetto pronto soccorso, corso preposto, corso dirigente sicurezza sul lavoro e i corsi attrezzature lavoro.

Senza tralasciare, infine, i servizi rivolti alla tutela ambientale e alla preparazione dell’azienda a ogni eventuale ispezione degli organi esterni di controllo.

Chi ne avesse necessità può rivolgersi al numero 0583.962114, all’indirizzo email ufficiotecnico@conflavoro.com o al sito internet www.conflavoro.lu.it.