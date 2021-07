Posatore di cappotto termico, ecco come ottenere la certificazione

La certificazione Uni 11716:2018 non solo garantisce al professionista il possesso delle specifiche doti tecniche, ma è fondamentale per lavorare in realtà che hanno avviato la pratica del superbonus 110%. Difatti, certifica il corretto livello professionale di posatore di cappotto termico, permettendo così alle attività di usufruire degli incentivi fiscali previsti dal decreto rilancio.

Per acquisire la certificazione la strada è semplice, se ci si affida a professionisti. Conflavoro PMI Lucca, l’associazione di categoria con sede in via del Brennero 1040/BH, organizza specifici corsi rivolti a titolari, soci, dipendenti e collaboratori: figure che si occupano di posa di cappotti termici e intendono sviluppare le proprie competenze professionali, migliorando la propria cultura tecnica e capacità esecutiva. Il tutto per rispondere ai requisiti della UNI 11716:2018 e superare l’esame di certificazione professionale di posatore termico.

Si tratta di un percorso altamente professionalizzante suddiviso in due livelli, con differenti requisiti di accesso. Il livello base, che richiede la conoscenza della lingua italiana e un’esperienza minima lavorativa di 4 anni e il livello capo squadra, per cui è necessario il superamento del livello precedente e un’esperienza di almeno un anno nella mansione.

Delle durate di 4 ore il livello base, 8 ore il livello caposquadra, i due corsi si concludono con i relativi esami di una giornata ciascuna, al termine dei quali è rilasciata la certificazione.

L’esame per la certificazione di installatore base si svolge in tre prove. Una prima scritta: la compilazione di un questionario di 20 domande a risposta multipla. Una seconda pratica, con la realizzazione di un isolamento termico Etics svolta in un centro di addestramento appositamente attrezzato e provvisto del materiale necessario a una corretta esecuzione. Ciascun candidato deve eseguire la messa in opera di un isolamento termico esterno a cappotto con un materiale scelto dall’esaminatore e comunicato al candidato il giorno stesso dell’esame. Infine, una terza prova orale della durata massima di 30 minuti, per discutere con l’esaminatore l’esito delle prove precedenti e trattare temi legati all’attività professionale dell’installatore base.

Prevede tre fasi anche la verifica per la certificazione di installatore capo squadra. Una prima prova scritta, con la compilazione di un questionario di 40 domande a risposta multipla in un tempo massimo di 90 minuti. Una seconda prova pratica, un’attività di role playing dove è richiesto al candidato di simulare delle reali situazioni operative attraverso un confronto diretto con l’esaminatore in un tempo massimo di 60 minuti. Una terza e ultima prova orale: una discussione individuale con l’esaminatore della durata massima di 30 minuti, sull’esito delle prove precedenti e su temi legati all’attività professionale dell’installatore caposquadra.

I corsi hanno cadenza costante e le prossime date sono in via di definizione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0583.962114 o inviare un’email a ufficiotecnico@conflavoro.com.