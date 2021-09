Il calzaturificio Deborah Spa fra i premiati per la fedeltà al lavoro

Anche un’impresa associata a Conflavoro Pmi fra quelle premiate sabato scorso (11 settembre) nel giardino di Villa Bottini nella cerimonia per la Fedeltà al lavoro e al progresso economico.

È la Deborah Spa, con sede a Capannori, attiva da 43 anni.

La società è stata fondata nel 1976 dalla famiglia Masini, nel 1996 è stata acquistata totalmente da Piera Masini e Pietro Dinelli che continuano l’attività assieme alle figlie Deborah e Alessia. La sede.è dal 2001 a Segromigno in Monte, in un’ampia struttura che accoglie sia la progettazione sia la produzione.

A ritirare il premio, consegnato dal sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini, nella cerimonia di Villa Bottini è stata proprio l’imprenditrice Piera Masini che, grazie alla sua grande esperienza nel settore e alla straordinaria capacità imprenditoriale e organizzativa, è riuscita a far crescere l’azienda in mondo costante, portandola ad essere riconosciuta nel settore come un’eccellenza a livello nazionale.

All’azienda e a i suoi titolari le congratulazioni di Conflavoro Pmi.