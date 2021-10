Accesso al credito, nuovo dipartimento Conflavoro per aiutare le piccole e medie imprese

Anche le aziende lucchesi non sono state immuni dai tanti problemi legati all’accesso al credito. Tuttora, labirinti burocratici e lentezza nell’erogazione del finanziamento sono spesso le mannaie che condannano la vita di un’impresa che necessita solo di un aiuto per rilanciarsi sul mercato, a beneficio peraltro dell’intera collettività.

Ecco perché Conflavoro Pmi ha deciso di costituire il nuovo dipartimento Finanza e credito, pensato proprio per agevolare le aziende associate nel lungo e tortuoso percorso di ricerca di nuovi, determinanti finanziamenti. Anche a Lucca, dunque, l’associazione diventa un vero e proprio facilitatore per le imprese, ossia un collegamento fra queste, gli istituti di credito e i mediatori creditizi.

Il nuovo servizio (scoprilo qui) è frutto dell’ascolto, dei dialoghi serrati e del confronto quotidiano con le piccole e medie imprese. Il percorso di accesso al credito è complesso, soprattutto in un momento dove la mancanza di liquidità e le esigue risorse emergenziali erogate dal governo non riescono a far fronte alla richiesta del tessuto imprenditoriale italiano. Le aziende hanno quanto mai bisogno di una burocrazia più snella, di risposte veloci e, soprattutto, di partner fortemente affidabili.

I partner finanziari scelti da Conflavoro sono di caratura internazionale (fra cui Mps, Gruppo Bper, Bpm) e grazie al loro sostegno è possibile percorrere una corsia preferenziale di accesso al credito. In particolare Conflavoro Pmi ha individuato in Nsa un partner concreto e affidabile grazie alla sua storia ventennale nella mediazione creditizia e, in particolare, nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese per il tramite del fondo di garanzia.

Le aziende interessate possono accedere alla consulenza finanziaria di Conflavoro Pmi, ricevere un’accurata analisi della propria posizione societaria e definire con l’associazione un puntuale business plan. Per tutte le info è sufficiente visitare il portale credito.conflavoro.it.