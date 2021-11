Professionisti e imprenditori, c’è il convegno formativo targato Conflavoro Pmi

Il primo grande evento formativo in presenza a Lucca, dedicato a professionisti e imprenditori, dopo quasi 2 anni di soli convegni online. È quello organizzato e promosso dal Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Lucca e da Conflavoro Pmi, lunedì (15 novembre) dalle 15 alle 18 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino 7.

Il convegno si intitola Green Pass, sicurezza, incentivi, formazione: il Lavoro riparte da qui. Relatori il presidente Conflavoro, Roberto Capobianco, Matteo Taddeucci responsabile Hse dell’associazione e i consulenti del lavoro di Roma Marco Militello e Alessia Noviello.

I consulenti del lavoro partecipanti acquisiranno 3 crediti formativi. Possono iscriversi sulla piattaforma formativa dell’Ordine (iscrizioni qui) mentre tutti gli altri soggetti imprenditori e professionisti possono iscriversi inviando nominativo e recapito telefonico su eventi@conflavoro.it.

“Sarà una giornata ricca di tematiche e confronti. Siamo onorati – spiega Roberto Capobianco – di portare a Lucca, città molto importante per la nostra associazione, un importante convegno dal vivo dopo tanto tempo. Farlo insieme ai consulenti del lavoro e alla presidente del Cpo di Lucca Luciana Conti, con cui abbiamo da sempre un rapporto di sinergia brillante e proficuo, renderà l’evento ancora più significativo. Tutte le imprese di Lucca, dalla più piccola alla più grande, meritano di lasciarsi questo terribile periodo alle spalle. In tal senso i servizi dei consulenti e degli altri professionisti del territorio sono e saranno sempre più essenziali per ottimizzare e sviluppare una sana gestione aziendale che vada incontro al nuovo modo di intendere il lavoro”.