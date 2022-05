Oggi Tele dico in diretta è andata in via Sercambi a Sant’Anna. Dalle segnalazioni dei lettori è stata indicata l’assenza di un marciapiede e un parcheggio selvaggio che non permette il passaggio dei pedoni, che sono costretti a camminare in mezzo alla strada.

Le segnalazioni dei cittadini sul sito del Comune di Lucca si susseguono da tre anni, ma non hanno ricevuto risposte e i problemi di sicurezza non sono stati ancora risolti.

