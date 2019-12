Finali A1 di tennis al Palatagliate, tutto pronto per le sfide

Tutto pronto al Palatagliate per l’evento sportivo dell’anno. Mancano solo due giorni per l’avvio delle finali di tennis di serie A1 maschile e femminile, in programma da venerdì (6 dicembre) a domenica.

Le sfidanti sono Sporting Club Selva Alta Vigevano contro Circolo Tennis Vela Messina nel maschile e Tennis Club Prato contro Tennis Club Genova 1893. Andranno in scena sul campo veloce indoor del palasport cittadino.

Sotto l’organizzazione di Mef Tennis Events, la tre giorni di grande tennis nella città toscana si annuncia a dir poco spettacolare, con le stelle della racchetta pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo nazionale.

Domani (5 dicembre) alle 12 in Sala degli specchi a Palazzo Orsetti andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Interverranno il direttore delle finali e degli Internazionali Bnl d’Italia Sergio Palmieri, il presidente di Mef Tennis Events Marcello Marchesini, i rappresentanti comunali nelle persone del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dell’assessore allo sport Stefano Ragghianti, i presidenti Fit Toscana Luigi Brunetti e Coni Toscana Salvatore Sanzo.

Come accedere alle finali Weekend di tennis e non solo a Lucca: è possibile prenotare l’hotel ufficiale dei giocatori ed altre strutture convenzionate scrivendo a ticketeftennisevents.com. Biglietto giornaliero: venerdì 5 euro; sabato 10 euro; domenica 10 euro. Abbonamento week-end: 20 euro. Bambini fino a 14 anni compresi con tessera Fit gratuiti; Bambini da 0 a 5 anni compresi gratuiti; Bambini da 6 a 14 anni compresi ridotto 50 per cento.

Per assicurarsi un posto in tribuna è possibile acquistare biglietti o abbonamenti in prevendita cliccando sul sito www.diyticket.it e pagando tramite carta o nei punti SisalPay. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a ticket@meftennisevents.com.

I titoli di accesso potranno essere acquistati anche allo welcome desk all’ingresso del palazzetto durante lo svolgimento dell’evento, aperto dalle 15 di giovedì (5 dicembre). Tutte le info sul sito www.meftennisevents.it.