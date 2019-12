Final Four di serie A1 di tennis al Palatagliate, iniziato il weekend di finali

Palatagliate, è già febbre per le Final Four di serie A1 di tennis.

Da oggi (6 dicembre) a domenica (8 dicembre) tre giorni di tennis di alto livello a Lucca, dove si assegna il titolo di campione d’Italia, sia in campo maschile che femminile.

A contenderselo saranno il Tennis Club Prato e il Tennis Club Genova per quanto riguarda le donne, e il Ct Vela Messina e il Selva Alta Vigevano per gli uomini.

Le squadre sono arrivate a Lucca e oggi (6 dicembre) è iniziata la finale femminile con i singolari che vedono affrontarsi Alberta Brianti (TC Genova) e Lucrezia Stefanini (TC Prato), mentre la sera ci sarà il secondo singolare femminile.

Le due compagini maschili si sono già allenate questa mattina in vista delle partite del weekend; ci possiamo aspettare spettacolo con diversi protagonisti del tennis italiano e internazionale come Salvatore Caruso (CT Vela Messina), che vanta un terzo turno al Roland Garros 2019, la promessa Filippo Baldi (Selva Alta Vigevano), arrivato alle semifinale degli Australian Open Juniores nel 2013, e Roberto Marcora, che ha come best ranking nella classifica Atp la 178esima posizione.

Domani in campo due singolari maschili, un doppio femminile, e altri due doppi femminili, che si giocheranno solo se a quel punto la partita sarà ancora in parità. Al termine delle partite di sabato ci sarà la cerimonia di premiazione della finale femminile.

Domenica si conclude la tre giorni di tennis, con due match di singolare maschile e tre eventuali doppi di spareggio, a cui farà seguito la premiazione del team campione d’Italia.

Chi vuole assicurarsi un posto in tribuna deve acquistare sulla piattaforma www.diytiket.it. I titoli di accesso potranno essere acquistati anche al welcome desk all’ingresso del palazzetto, nei giorni di svolgimento dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.meftennisevents.it.