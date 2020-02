Con il parcheggio su misura la vacanza… decolla!

Parigi, Berlino, Madrid, Londra; anche Ibiza, Mykonos, Tenerife, Marrakech…Fino a poco più di una decina di anni fa queste mete ci apparivano lontane, e organizzare un viaggio per raggiungerle sembrava un’impresa piuttosto laboriosa. Adesso, invece, tutti siamo diventati gli agenti di viaggio di noi stessi, perché la Rete ci offre infinite possibilità per costruirci un viaggio su misura restando comodamente seduti sul divano di casa. I biglietti aerei si prenotano direttamente sui siti delle compagnie, specie su quelli delle “low cost”, e il check in si fa online; hotel, pensioni, b&b sono altrettanto a portata di click, e, con un po’ di attenzione, le piattaforme aggregatrici permettono di spuntare ottime tariffe per sistemazioni di tutto rispetto. Lo stesso vale per i biglietti di musei e concerti, e perfino assicurarsi un posto in un ristorantino tipico o in un locale alla moda è diventato semplice e immediato. A completare il quadro di una perfetta pianificazione del proprio viaggio, di piacere o d’affari, è l’opportunità di ricorrere alla rete per trovare parcheggio in aeroporto: opportunità che, grazie a un sito aggregatore come MyParking, è da ben dodici anni accessibile a tutti gli utenti.

MyParking è infatti una piattaforma che riunisce le migliori strutture di parcheggio in Italia, e che consente di risolvere lo stress da parcheggio ancora prima di partire. Online dal 2007, è stata ideata proprio partendo dalla constatazione di quanto la sosta occupi un ruolo fondamentale nel condizionare ogni spostamento: oggi più che mai. Riflettiamoci: quante volte si rinuncia a raggiungere comodamente l’aeroporto in auto per il timore che il costo del parcheggio per qualche giorno superi di gran lunga quello del biglietto spuntato a un ottimo prezzo con una compagnia low cost? O quanto possa far desistere dal prendere l’auto la paura di non trovare agevolmente un parcheggio nelle vicinanze dell’aeroporto perdendo tempo prezioso e rischiando di arrivare in ritardo al terminal? Assicurarsi anticipatamente, e a un ottimo prezzo, un parcheggio che corrisponda in pieno alle proprie esigenze è la premessa indispensabile per partire in tutta tranquillità, soprattutto se si è certi della qualità e della professionalità dei servizi che saranno offerti.

Chi si muove da Lucca verso una meta da raggiungere in aereo con ogni probabilità farà riferimento agli aeroporti di Pisa o Firenze: sedi in cui sono presenti diverse strutture affiliate al circuito MyParking. I parcheggi sono facilmente identificabili, perché già suddivisi per categoria (oltre a strutture situate nei pressi degli aeroporti, infatti, MyParking conta parcheggi affiliati nelle principali città, stazioni ferroviarie e porti su tutto il territorio italiano). Una volta scelta la sede di partenza, dunque, basta compilare il form con data di check in e check out per individuare tutti i parcheggi disponibili, e perfezionare successivamente la ricerca filtrandola in base ad altri criteri (dal prezzo alla vicinanza con l’aeroporto). A questo punto non resterà che da confrontare disponibilità, tariffe e servizi offerti.

Sono molte, infatti, le facilitazioni che i parcheggi aeroportuali mettono a disposizione dei propri clienti: alcune sono comprese nel prezzo della sosta, altre sono invece opzionali. Un servizio gratuito e assicurato è ad esempio quello di navetta: tutti i parcheggi sono infatti dotati di piccole flotte di bus che trasportano i clienti da e per l’aeroporto, permettendo di raggiungere comodamente i terminal e di fare ritorno al parcheggio una volta rientrati dal viaggio, senza attese. Se si desidera invece raggiungere direttamente il terminal a bordo della propria auto, magari perché si va di fretta, molte strutture, su richiesta e a pagamento, mettono a disposizione il servizio di car valeting, ormai sempre più diffuso. In questo caso non è necessario raggiungere il parcheggio: si concorda un appuntamento e un luogo d’incontro con un incaricato della struttura a cui si affida l’auto, lasciando che sia lui a condurla al parcheggio e, se necessario, a riconsegnarla direttamente al terminal di arrivo una volta rientrati. Un terzo servizio sempre più apprezzato dagli utenti dei parcheggi è quello chiamato “tieni tu le chiavi”. Fino a qualche anno fa, infatti, la maggioranza delle strutture chiedeva ai clienti di lasciare al parcheggio le chiavi dell’auto, per avere la possibilità, se necessario, di movimentarle o spostarle in loro assenza. Molte persone, però, preferiscono che ciò non accada ed è questo il motivo per cui un sempre maggior numero di strutture mette a disposizione questa opportunità. Di base, infine, i parcheggi aeroportuali offrono diverse opzioni di sosta per dare ai clienti la possibilità di regolarsi con la tariffa più consono alle proprie esigenze: posti auto al coperto o allo scoperto (più economici) e, in diversi casi, posti “su misura” per auto di lusso o di grandi dimensioni. Quanto ai prezzi, generalmente risultano tanto più vantaggiosi quanto più lungo è il tempo di permanenza dell’auto in parcheggio: una soluzione “forfettaria” che consente un cospicuo risparmio e non grava ulteriormente sul budget fissato per una bella e “corposa” vacanza.