Gli errori da evitare durante una vacanza in crociera

Un viaggio in crociera è destinato a rappresentare un’esperienza indimenticabile, ma a condizione che non vengano commessi errori in grado di compromettere il buon esito della vacanza. Per esempio, è opportuno cercare di non viaggiare con bagagli stracolmi o con valigie troppo pesanti: meglio rimanere leggeri, tenendo anche presente che a bordo si può usufruire del servizio di lavanderia. E poi è sempre preferibile lasciare un po’ di spazio in valigia a quello che eventualmente si comprerà nel corso del viaggio.

Come prepararsi alla crociera

La scelta della crociera deve prendere in considerazione non solo l’itinerario in sé, ma anche il tipo di nave che verrà utilizzata per il viaggio. Non bisogna dimenticare, poi, di valutare quali servizi saranno offerti, tenendo conto dei propri interessi, delle proprie esigenze e delle proprie abitudini. Nella ricerca della cabina giusta è bene non eccedere né in un senso (gli spazi molto piccoli possono suscitare una sensazione di oppressione) né nell’altro (le suite troppo grandi inducono a rimanere in camera per molto tempo, e ciò vorrebbe dire perdersi il senso del viaggio). E non bisogna trascurare le caratteristiche degli eventuali compagni di viaggio: meglio farsi affiancare da persone socievoli, che non hanno paura di sperimentare novità e che si divertono ad avventurarsi in situazioni inedite.

Cosa bisogna mettere in valigia?

Che cosa è indispensabile ricordarsi di mettere in valigia? Ovviamente non il passaporto, che deve essere sempre tenuto a portata di mano. Occorre, invece, portare con sé una crema solare, senza la quale è molto probabile essere esposti al rischio di scottature, e trovare posto tra i bagagli per uno zainetto da impiegare per le escursioni; va bene anche una borsa a tracolla, ma quello che conta è avere spazio per tenere la crema solare, un cappellino, un ombrello e una giacca impermeabile per far fronte alle precipitazioni improvvise. Vale la pena di sapere, poi, che dopo che si è saliti a bordo è necessario attendere l’arrivo dei bagagli per potersi cambiare: invece che aspettare (magari anche per qualche ora), può essere utile portarsi un cambio leggero.

I comportamenti da evitare in nave

Le crociere sono una vera tentazione per i più golosi: il consiglio, però, è quello di non cedere alla voglia di provare tutti i ristoranti al di là della sala principale in cui viene proposta la cena già pagata e inclusa nel prezzo. I ristoranti extra, infatti, sono a pagamento: se è vero che spesso consentono di realizzare un vero e proprio viaggio tra le cucine di tutto il mondo, è altrettanto vero che conviene tenere sotto controllo le spese per non avere una brutta sorpresa dall’estratto conto. Insomma, variare ogni tanto va bene, ma anche il ristorante principale offre delle specialità invitanti.

Mai farsi prendere dalla fretta

Soprattutto se si sta effettuando una crociera per la prima volta, è normale che ci si lasci trascinare dall’entusiasmo e si abbia voglia di vedere tutto e subito. Tuttavia il suggerimento è di non lasciarsi prendere dall’euforia: insomma, meglio non strafare, perché è legittimo avere voglia di curiosare dappertutto, ma non di rado le navi sono come delle città, avendo dimensioni notevoli, e il rischio è quello di stancarsi e di consumare tutte le energie in breve tempo.

I consigli per una vacanza perfetta

Pochi dettagli sono più che sufficienti per fare in modo che il viaggio in crociera si riveli perfetto: per esempio conviene sempre essere gentili con il personale, che è impegnato a lavorare duramente e che ha bisogno di sorrisi e cordialità. Quando se ne ha l’occasione, dunque, vale la pena di ringraziare lo staff per il lavoro compiuto. Infine, sarebbe opportuno cercare di non passare troppo tempo in cabina, perché vorrebbe dire tenersi alla larga dal divertimento. Le attività sportive, i corsi e gli spettacoli sono attività concepite apposta per l’intrattenimento di chi viaggia: che senso avrebbe isolarsi e restarsene chiusi in camera?