Portosole Sanremo, approdo turistico sicuro in ogni stagione con la diga foranea color del mare

Un porto sicuro in ogni stagione, anche nelle condizioni meteomarine più avverse. È Portosole, l’approdo turistico di Sanremo, rinomata cittadina balneare della Liguria, dove sono da poco stati portati a compimenti i lavori di messa in sicurezza della diga foranea.

Avviata nell’autunno del 2019 dietro un investimento di diversi milioni di euro, l’opera di rifacimento della barriera portuale ha portato all’edificazione di un imponente muro alto 6,50 metri sul livello del mare (il precedente era di 3,75 metri) e di una torre di testata di 7 metri. Rispetto alla vecchia diga, la larghezza è stata raddoppiata mentre non sono stati condotti interventi circa la lunghezza (rimasta pari a 700 metri).

Il nuovo muro è stato dipinto in varie sfumature di azzurro, così da ricreare un suggestivo effetto ottico che lo porta a confondersi con l’orizzonte del mare. Sito sul lato est di Portosole, è curvilineo, a parete verticale e protegge imbarcazioni, armatori e frequentatori della marina dai venti e dal moto ondoso delle acque. Grazie alla sua imponenza è in grado di riparare tutti i nove moli (oltre il molo galleggiante) che si dipanano a pettine al centro della struttura portuale.

La proprietà, che fa capo al colosso finanziario inglese Reuben Brothers, prevede di realizzare altre opere di messa in sicurezza e modernizzazione dell’approdo. I lavori che si sono appena conclusi hanno già offerto l’occasione di rifare la scogliera emersa (che è stata elevata fino a 4,50 metri, contro i 2,35 metri di quella precedente) utilizzando grossi scogli.

L’opera di riqualificazione della diga foranea era stata avviata a seguito dei forti danni che la precedente barriera aveva riportato dopo una terribile mareggiata lo scorso anno. Il nuovo muro ha invece dimostrato di tenere alle condizioni meteo più avverse: non ha infatti registrato alcun danno durante la recente allerta rossa.

Una sicurezza in più per le migliaia di diportisti che ogni anno giungono a Portosole da ogni parte del mondo.

Portosole è infatti una delle più prestigiose marine del Mar Mediterraneo e della Costa Azzurra. Qui abitualmente ormeggiano megayacht, sia privati che destinati al charter di lusso.

In totale, l’approdo si compone di 770 posti che possono ospitare barche di dimensioni medio-grandi fino a 90 metri di lunghezza.

Portosole è un microcosmo dove anche gli armatori più esigenti possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno. Si trovano al suo interno: 2 cantieri navali, 1 officina meccanica, 1 centro di brokeraggio, agenzie e attività commerciali dedicate al mondo della nautica: dallo ship chandler alla lavanderia specializzata per le imbarcazioni.

Tra i servizi, offre: ormeggio 24/24, sorveglianza notturna, distribuzione carburante, servizi igienici e docce, illuminazione banchina, servizio antincendio, scarico acque grigie; prese acqua ed energia elettrica, parcheggio auto, free internet wi-fi e anche due prestigiosi cantieri navali.

Non mancano bar e ristoranti, e nelle immediate vicinanze è possibile trovare farmacie, supermercati, le stazioni dei bus e dei treni, nonché hotel con spa, locali di charme e boutique di grandi marchi.

Per raggiungere Portosole in Barca:

COORDINATE

43° 49’ 07’’ N – 07 ° 47’ 15’’ E

Posti barca: 804

Lunghezza massima: 90 mt.

Fondali: da 2.50 a 7 mt.

V.H.F. 9

Via Del Castillo, 17 – 18038 Sanremo (IM)

Tel +39 0184.500349

info@portosolesanremo.it