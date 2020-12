L’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, meglio noto come Aeroporto di Roma-Fiumicino, è il più importante aeroporto italiano, con una media di 40 milioni di passeggeri all’anno. È stato inaugurato negli anni ’50, è un aeroporto non fumatori ed è un centro di collegamento con il quale è possibile collegare qualsiasi destinazione.

Questo aeroporto situato a 434 chilometri dal centro storico di Roma e ha più modi di accesso, sia in treno, in autobus o in auto, puoi raggiungere questo aeroporto in modo ideale.

Allo stesso modo, per il comfort e il benessere dei passeggeri che transitano all’aeroporto di Roma-Fiumicino, il Natale 2020 sarà speciale e la cantante Valentina Parisse ha preparato uno speciale video di presentazione da riprodurre presso le strutture aeroportuali e da ascoltare in tutti aree, in particolare la musica per i passeggeri dell’aeroporto .

E Tutto quello che devi sapere per parcheggiare all’aeroporto di Roma Fiumicino

Tenuto conto della sua enorme capacità di connettere persone provenienti da tutto il mondo, se vuoi viaggiare dall’aeroporto di Roma-Fiumicino e devi lasciare la tua auto in aeroporto, è necessario che tu conosca il funzionamento in parcheggio all’aeroporto di Fiumicino per evitare tanto possibile qualsiasi inconveniente che possa sorgere.

Settori di parcheggio

L’aeroporto di Fiumicino dispone di un settore per la riconsegna o la ripresa dei passeggeri (gratuito fino a 15 minuti), un altro a lungo termine, un Multi livello, un Esecutive a brevissima distanza dai terminal, un parcheggio per le moto, un settore per i passeggeri a ridotta mobilità e un altro per le donne incinte e le donne in generale.

Area Kiss & Go

L’area Kiss & Go di 15 minuti è riservata ai passeggeri e ai loro accompagnatori diretti ai Terminal 1, 2 e 3 dell’aeroporto, sia Partenze che Arrivi.

Un sistema di rilevamento elettronico che misura il tempo di transito dei veicoli nell’area contribuisce a rendere più fluido e organizzato il flusso del traffico.

Una sosta veloce, sicura e gratuita per tutti.

Dal momento della sosta in zona, gli automobilisti hanno 15 minuti per accompagnare e salutare o salutare qualcuno che parte o arriva senza fretta, senza stress, senza ingorghi. L’area Kiss & Go, infatti, nasce per rendere più agevoli gli spostamenti da e per l’aeroporto, e per favorire la sosta solo nelle aree consentite, sia gratuite che a pagamento.

Parcheggio a lunga sosta

Sono disponibili 2.000 posti auto coperti e 2.000 scoperti, anche per soste brevi. Questa zona è raggiungibile direttamente dall’autostrada Roma-Fiumicino (A91). È a soli 10 minuti di navetta dai terminal dell’aeroporto.

Il servizio navetta è gratuito e parte ogni 5 minuti dal 05.01 alle 00.59. Dalle 1:00 a.m. alle ore 5:00 il servizio è disponibile su richiesta, utilizzando i citofoni presenti a ogni fermata. Nel Terminal 3 delle Partenze Internazionali sono presenti navette dedicate esclusivamente ai collegamenti del Terminal 5.

Parcheggio Terminal Multilivello

Contrassegnati con le lettere A-B-C-D, i parcheggi multi piano del terminal sono posti auto coperti e sono raggiungibili direttamente dall’autostrada Roma-Fiumicino (A91). Sono perfette per soste brevi e sono comodamente collegate ai terminal da un passaggio pedonale dotato di marciapiedi mobili.Ottieni un preventivo e prenota il tuo parcheggio online per ricevere tariffe speciali scontate per i parcheggi multi piano.

Parcheggio Esecutive

Rendi il tuo viaggio piacevole sin dall’inizio parcheggiando nei parcheggi custoditi per dirigenti con videosorveglianza. Si trovano a poca distanza dall’area Partenze e Arrivi e hanno accesso coperto ai Terminal. Con il coupon Fast Track nei Terminal 1 e 3, hai accesso alla corsia prioritaria per i controlli di sicurezza sul bagaglio a mano.

Sono inclusi anche molti altri vantaggi, come un caffè di benvenuto, un quotidiano al momento della riconsegna dell’auto, vantaggi esclusivi presso i ristoranti dell’aeroporto, Miglia Alitalia e la possibilità di richiedere un lavaggio a mano, rifornimento e altri servizi per la tua auto.

Parcheggio moto

È disponibile un parcheggio moto coperto con ingresso indipendente al piano terra del Terminal A multi livello. È comodamente collegato ai Terminal da un passaggio pedonale. È disponibile per il parcheggio a breve e lungo termine.

Parcheggio rosa

Questi posti auto coperti gratuiti sono dedicati alle neo mamme, alle donne incinte e alle donne che viaggiano:

Terminal D multi livello, al 3 ° livello, comodamente collegato ai Terminal da una passerella pedonale dotata di marciapiedi mobili (circa 5 minuti a piedi)

Parcheggio a lunga sosta, nella sezione 2, vicino alla fermata della navetta aeroportuale gratuita (ogni 8 minuti)

Sono ventotto gli spazi extra-large, riservati alle neo mamme, per facilitare le operazioni di carico e scarico dei passeggini e rendere più confortevole la discesa dal veicolo per le future mamme. Ci sono cinquantadue spazi standard riservati alle donne che viaggiano.

Le aree dedicate a Pink Parking sono dotate di: telecamere h24 collegate direttamente alla Centrale Operativa, sistema di chiamata SOS, bancomat e servizi igienici a tutti i livelli o nelle immediate vicinanze.