Forte dei Marmi meta esclusiva per eccellenza e divertimento garantito per i più giovani

L’estate si avvicina, bisogna cominciare a pensare dove vorremmo trascorrere le nostre vacanze in un clima che ci possa far rilassare e sentire a nostro agio a seguito di questo anno complicato ed incerto.

Dobbiamo però affrettarci a decidere, per non rischiare di farci trovare impreparati e non riuscire ad organizzare la nostra meritatissima vacanza.

Del resto, i siti di prenotazione online hanno esteso la possibilità di cancellare gratuitamente la nostra prenotazione così da tutelare ulteriormente i viaggiatori nel caso dovessero essere impossibilitati ad intraprendere il loro viaggio a causa di nuovi blocchi regionali o impedimenti simili.

Perché aspettare? La tua vacanza è a distanza di un clic. Scegli il tuo periodo di viaggio, trova la tua casa vacanza a Forte dei Marmi e prenditi un momento per pensare alla tua estate ed al tuo benessere.

Perché scegliere Forte dei Marmi?

La località di Forte dei Marmi trova il suo pieno sviluppo attorno agli anni ‘60 ed ha avuto sin da subito grande successo tra le fila più esclusive di vip, grandi imprenditori e calciatori.

Quest’aria esclusiva ha reso Forte dei Marmi una meta agognata da italiani e stranieri, soprattutto per quanto riguarda i turisti Russi, grandi amanti del luogo.

A Forte il divertimento non manca, il Twiga e la Capannina sono locali ormai storici del gioiellino Versiliese e ogni anno attraggono centinaia di giovani.

Meta indiscussa per coloro che in vacanza non possono rinunciare allo shopping sfrenato, il centro cittadino è colmo di negozi di grandi marchi come Prada, Dolce&Gabanna, Versace ma non solo, sono sempre più popolari i mercatini organizzati settimanalmente dov’è possibile trovare grandi capi a prezzi nettamente scontati. Il mercato si svolge il mercoledì e la domenica (estivo) in Piazza Marconi dalle 8:30 alle 13:30.

C’è da dire che non è solo la reputazione a rendere importante Forte, bensì oltre agli ambienti esclusivi, ai locali in cui divertirsi ed allo shopping, troviamo ottimi stabilimenti balneari adatti per coloro che vogliono rilassarsi al sole e rinfrescarsi con un meraviglioso mare, con un basso fondale e acque cristalline, grazie anche alla lontananza dalle impurità dei porti.

Vi è inoltre la possibilità di usufruire delle spiagge libere protette dal WWF, che si trovano nei pressi di Vittoria Apuana.

L’accoglienza e l’attenzione nei confronti del cliente sono sempre al primo posto, garantendo a coloro che decidono di andare in vacanza a Forte un trattamento d’élite.

Quale luogo migliore per passare le proprie vacanze in famiglia se non Forte dei Marmi?

È il connubio perfetto tra relax, divertimento e comodità.

Come arrivare a Forte dei Marmi:

Se vi state chiedendo come si arriva a Forte dei Marmi non preoccupatevi, è semplicissimo.

In auto:

da Firenze: prendete l’ A11 fino a Lucca dove poi ci si aggancia alla Bretella autostradale per Viareggio, da dove si può rapidamente raggiungere il casello Versilia, appena usciti dall’autostrada, troverete subito le indicazioni Forte dei Marmi e in 10 minuti sarete direttamente sul lungomare.

da Milano: autostrada A1 direzione Faenza, successivamente dovrete immettervi sulla A15 fino a La Spezia ed in seguito immettervi sulla A12 fino al casello direzione Versilia e appena usciti troverete le indicazione per arrivare a Forte

da Roma: prendete l’autostrada A1 fino a Firenze, quando troverete il cartello per Versilia immettetevi sulla strada ed in 10 minuti sarete arrivati sul lungomare.

In treno: la stazione più vicina si trova nei pressi di Querceta, una località situata nell’entroterra, ma vi basteranno solamente 20 minuti di macchina, autobus o taxi per poter raggiungere Forte.

In aereo: l’aeroporto più vicino si trova a Pisa, da lì però sarà necessario prendere un taxi o un pullman o affittare un’auto per raggiungere Forte dei Marmi che dista mediamente 50 minuti d’auto dall’aeroporto.

Via mare: il posto più vicino in cui poter ormeggiare è Viareggio.

Cosa posso fare e vedere a Forte dei Marmi?

La spiaggia di dune protetta dal WWF nei pressi di Vittoria Apuana

Il centro cittadino, una “passerella” a cielo aperto ed una passeggiata sul bellissimo pontile

Visitare il mercato mensile dell’antiquariato (presente il secondo fine settimana del mese) situato in Piazza Marconi da maggio ad ottobre

Visitare il mercato settimanale

Visitare il Forte omonimo da cui prende nome Forte dei Marmi

Andare in alcuni dei locali più esclusivi in Italia come il Twiga e la Capannina

Festa di sant’Ermete con spettacoli pirotecnici (a partire dal 26 agosto)

Mangiare in degli stabilimenti balneari storici con vista mare

Queste sono solo alcune delle meraviglie presenti a Forte dei Marmi, le scoprirete al meglio vivendole ed assaporando il vostro meritato riposo in una delle mete più esclusive del nostro territorio.